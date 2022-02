Very Good Trip vous entraîne vers le pays des songes. Des musiques et des voix qui vont vous entraîner vers une douce rêverie. D’un ailleurs forcément meilleur que le nôtre, ce n’est pas difficile.

La musicienne et productrice Cate Le Bon en concert au Roundhouse le 3 novembre 2019 à Londres. © Getty / Venla Shalin/Redferns

Une voix et des sons comme venus d’une région mystérieuse de notre planète, où il se passe de drôles de choses qui ont de quoi nous émerveiller plus que nous effrayer. Moderation est une nouvelle chanson d’une musicienne qui a grandi à la campagne, dans l’ouest rural du pays de Galles et qui s’appelle Cate Le Bon, en deux mots, comme Le Bon. Un pseudonyme.

Elle publie à la fin de la semaine son nouvel, Pompei, comme la ville romaine jadis réduite en cendres par l’éruption du Vésuve.

Alors, je sais, c’est très subjectif, ce que je vais dire. Mais pour moi, Cate Le Bon est une des musiciennes les plus originales de sa génération. Pas original au sens qu’elle ferait une musique délibérément étrange pour dérouter le commun des mortels. Non, comment dire, elle fait partie de ces rares personnes qui entendent des choses que les autres n’entendent pas, ou bien les entendent autrement.

J’ai eu l’occasion de la diffuser peut-être une demi-douzaine de fois dans cette émission. J’ai eu le coup de foudre pour elle il y a un peu moins de neuf ans, en 2013, quand j’ai découvert un album qui s’appelait Mug Museum et surtout quand je l’ai vue sur une petite scène parisienne, je ne me rappelle plus laquelle.

Une présence impassible, un visage inexpressif, une voix qui ne semble exprimer aucun sentiment particulier, qui chante comme une source coule ou comme les feuilles bruissent sous l’effet du vent. Et des mélodies qui vous disent des mystères, vous posent des devinettes plutôt, pour lesquelles vous préférez donner votre langue au chat.

Il y a de l’absurde dans les chansons de Cate Le Bon, quelque chose de typiquement britannique et poétique qu’on trouve chez Lewis Carroll et Alice au pays des merveilles. L’absurde, ce n’est pas le n’importe quoi. Comme elle l’a déclaré elle-même au quotidien britannique The Guardian, je la cite :

l’absurde ne signifie pas que les choses n’ont aucun sens. J’écris des choses que je ne capte pas entièrement, c’est un peu comme des lettres que je m’adresse à moi-même en me disant que je les comprendrai plus tard ».