Very Good Trip vous entraîne ce soir, entre folk et psychédélisme. L’idée, c’est d’aller se balader dans des paysages musicaux où l’on s’aventure parfois pour se perdre un peu. S’oublier en tout cas.

Melody's Echo Chamber - "Looking Backward" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Melody's Echo Chamber

Looking Backward, un beau son de basse bondissant, à la fois liquide et aérien, et des sonorités qui évoquent des rêves enfantins de voyages intergalactiques. Une toute nouvelle chanson signée par la Française Melody Prochet, alias Melody’s Echo Chamber.

Je vous avais parlé d’elle une première fois il y a quatre ans, au début de l’année 2018, quand elle venait de publier un album tout à fait étonnant, intitulé Bon voyage. Étonnant et même surprenant. Il n’y avait que sept titres, certains étaient plutôt longs, sept minutes, et c’était comme la visite émerveillée d’un paysage qui n’existe pas, surréaliste au sens vrai, poétique, du terme.

Une clarinette turque annonçait un titre de funk psychédélique, avec des passages de jazz éthiopien, elle chantait en français, sa langue maternelle, mais aussi en anglais et en suédois. Il y avait des associations de sons délirantes, je ne vais pas me hasarder à les décrire, mais ça restait toujours mélodieux et, surtout, sensible.

En tout cas, la musique de Melody’s Echo Chamber ne s’est pas effacée de ma mémoire. Quand j’ai vu que Melody annonçait la sortie un nouvel album, Emotional Eternal, pour la fin du mois d’avril, ma curiosité est bien sûr, aussitôt entrée en éveil.

Pour le moment, un seul titre circule, celui qu’on vient d’entendre, Looking Backward. Une chanson pop à la structure simple et à l’orchestration bien moins foisonnante ou déconcertante que celles qui constituaient l’album Bon Voyage d’il y a quatre ans. Mais on y entend ce qui fait le charme de la musique de Melody Prochet : sa voix qu’elle utilise comme un instrument de musique, aux riches harmonies, et son art d’entraîner l’auditeur, l’auditrice, dans une rêverie enchantée.

Elle a donné une très belle définition de l’état d’esprit musical qui l’a inspirée, le psychédélisme, quand elle s’est lancée dans sa propre musique. J’ai trouvé ça dans une interview qu’elle a donnée il y a quelques années au site Internet Vice, je cite de mémoire : "Le psychédélisme, c’est un désir de légèreté quand on pénètre dans l’obscurité de l’âge adulte".

