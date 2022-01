Very Good Trip continuer à célébrer les beautés, voire la magie de la saison dans laquelle nous entrons, l’hiver. Qu’on peut considérer comme celle du recueillement et de l’attente. Enfin, pas n’importe quel genre d’attente.

Portrait de Meg et Jack White du groupe The White Stripes © Getty / Lex van Rossen/MAI/Redferns

Je ne vais pas supporter ça plus longtemps, j’ai besoin de ton carburant pour faire jaillir mon feu, alors arrête de résister et viens encore à moi dans cette nuit froide, si froide ».

« In the Cold, Cold Night », un blues qui, pour être entonné par une jeune femme d’une voix hésitante, comme amateur, à la façon d’une petite comptine naïve, est d’une crudité assez explicite. Une chanson signée en 2003 par le duo des White Stripes, et interprétée non par le charismatique Jack White mais par sa moitié Meg, Meg White, que, par jeu, il faisait passer pour sa sœur, alors que c’était sa femme. Il avait d’ailleurs battu en brèche la convention, puisque à leur mariage, c’est lui, de son vrai nom John, dit Jack Gillis, qui avait décidé d’adopter celui de son épouse, Meg White. Jack, un musicien déjà aguerri, avait convaincu Meg de se mettre à la batterie, un instrument dont elle jouait de façon rudimentaire. Et c’est précisément ce qui plaisait à Jack.

L’idée des White Stripes était de se présenter à la manière de deux grands enfants. Le nom qu’ils avaient adopté, déjà, les rayures blanches, était celui d’une friandise. Les White Stripes étaient habillés pareil, en noir et rouge. En 2001, Jack White avait d’ailleurs été très explicite lors d’une interview accordée à l’écrivain Chuck Klosterman : « Nous voulions que les choses soient aussi enfantines que possible, mais sans ironie, exactement comme le feraient des enfants ». Et cette approche a été en partie à la source de l’engouement qu’a suscité, en 2001, leur second album, White Blood Cells, qui a fait dire au légendaire animateur de radio londonien John Peel que les White Stripes étaient, rien de moins, le meilleur groupe à être apparu depuis les Sex Pistols. Il a aussi parlé de Hendrix. C’était bien trouvé.

Jack White se préparait depuis longtemps à devenir musicien. Il composait des chansons depuis l’âge de quinze ans et les enregistrait chez lui. Et aussi, parallèlement à son apprentissage de tapissier, son premier métier, - il avait ouvert à Détroit une échoppe dont le slogan était « votre mobilier n’est pas mort », - eh bien il avait étudié la musique dans un institut technique et il savait parfaitement ce qu’il faisait. Jack White avait beau rejeter la technologie numérique et ne jurer que par le retour aux sources de la musique, blues et country, dans leur expression la plus naïve et archaïque, cette simplicité était, pour ainsi dire, savante. Prenez la chanson des White Stripes que tout le monde connaît, « Seven Nation Army », qui a fait le tour du monde dès 2003, et dont l’intro a été entonnée des millions de fois par des foules dans des stades. Eh bien le son de la guitare est très étudié : ces fameuses sept notes jouées à la guitare sont en fait déformées par un effet qui les fait baisser d’une octave, et il y a par-dessus un solo qui ne peut être signé par un apprenti-musicien.

Peut-être suis-je influencé par l’actualité, mais, en réécoutant comme ça, vite fait, l’album « Elephant », j’ai senti une analogie, dans l’approche des White Stripes, avec les Beatles au moment où ils ont enregistré en janvier 1969 leur album avorté « Get Back » qui allait resurgir un an plus tard sous le titre de « Let It Be » quelques mois après leur disparition. Une approche à la fois enfantine et malicieuse.

À propos de Jack White, celui-ci a annoncé pour 2022 deux nouveaux albums, l’un à paraître en avril, l’autre en juillet. Il y a déjà une chanson qui circule, « Taking Me Back ». Je n’ai pas encore eu l’occasion de la passer, ça viendra sans doute, il y exprime à nouveau son art assez savant de la déformation des sons tout en restant, dans l’âme, un primitif.