Dans Very Good Trip il n’y a aura aucun nom très connu, à une ou peut-être deux exceptions près mais ne soyez surtout pas inquiets. J’ai déniché des merveilles du passé, comme des trésors rejetés par la mer et retrouvés cinquante ans après avoir été perdus.

Le chanteur, auteur-compositeur et producteur William Bell © Getty / Scott Dudelson/WireImage

Alors, ce soir, je vous le disais, j’ai remonté à la surface, pour vous, quelques trésors oubliés.

Si vous êtes férus de musique soul, le nom de William Bell vous dit peut-être quelque chose.

C’est un des derniers survivants de l’âge classique, les années 60, et ils sont peu nombreux aujourd’hui. Il a d’ailleurs fait un retour magnifique, en 2016, en publiant un très bel album, inespéré, à l’âge de soixante-dix sept ans, This Is Where I Live.

William Bell est un originaire de Memphis, là où il y avait les légendaires studio Stax. On le connaissait surtout comme auteur de chansons devenues des classiques, comme « Born Under a Bad Sign », repris par Eric Clapton, mais c’est aussi un grand interprète, comme en témoigne cette chanson, un 45 tours obscur, repêchée parmi dans le second volume d’une compilation, Stax Southern Soul, la Soul du sud des studios Stax, qui vient de paraître où j’ai fait pas quelques découvertes inattendues, que vous allez bien sûr entendre.