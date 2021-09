Ce soir, avec Very Good Trip, comme hier, on va faire le plein d’énergie grâce à l’assistance des machines. Des machines pleines d’âme, comme vous allez l’entendre.

L'auteur-compositeur-interprète et producteur Matthew E. White en concert au Roundhouse le 30 janvier 2016 à Londres. © Getty / Rob Ball/Redferns

« Genuine Hesitation », authentique hésitation, un tout nouveau titre signé par un musicien américain nommé Matthew E White, basé depuis longtemps dans la ville historique de Richmond, en Virginie, c’est un peu moins de deux heures en voiture au sud de Washington, pour vous situer.

Cet homme serait sans doute très surpris si je lui disais que sa chanson a quelque chose qui me rappelle le tout premier Roxy Music, celui de 1972, avec un Brian Eno jeune qui posait sur les pochettes maquillé comme une voiture volée avec des plumes d’autruche fixées aux épaulettes d’une veste lamée. Et aussi un peu au premier et génial album de Brian Eno, « Hère Comme the Warm Jets », un chef-d’œuvre paru l’année suivante, soit il y a près d’un demi-siècle, et dans lequel on ne cesse de puiser et re-puiser.

Parce que Matthew E White est né au début des années quatre-vingt et tout ça, pour lui, c’est de la légende. Alors, je vais être franc, c’est un nom qui ne me disait pas grand-chose et je suis largement passé à côté de sa production. Et je le regrette parce que ce musicien a suivi un parcours singulier qui le rend très attachant, enfin, il y a, comment dire, une qualité d’âme particulière dans sa musique.

Oui, pourquoi un parcours singulier ? Parce qu’il n’a pas eu une enfance banale. Ses parents étaient un couple de missionnaires chrétiens qui sont partis évangéliser des populations en Asie du Sud-Est : il a passé de longues années dans la région de Manille, aux Philippines, puis quelque part au Japon.

Quand il est revenu vivre aux États-Unis, dans le nord de la côte Est, il s’est senti un peu déphasé, comme souvent les enfants d’expatriés. Mais, à Richmond, il s’est adapté. Ce garçon qui ne connaissait pratiquement rien à la musique de son pays, à part des cassettes des Beach Boys qu’avaient ses parents, a brusquement pris dans les dents la fusion metal-rap de Limp Bizkit et s’est greffé, tant bien que mal, au milieu punk lycéen local.

On a du mal imaginer à quoi pouvait ressembler, entre quinze et vingt ans, à la fin des années quatre-vingt dix, ce garçon qui a aujourd’hui l’allure d’un hippie illuminé à la longue chevelure et à la barbe christique, sans oublier les grosses lunettes à l’épaisse monture et, sans doute, les sandales.

Matthew E White a étudié la musique dans une université publique de Richmond et, dès qu’il en est sorti, il a cherché à réaliser un projet ambitieux : équiper un vaste grenier en studio d’enregistrement non pas en home studio, ça, c’est fréquent mais en vrai studio à l’ancienne, pour y accueillir une équipe de musiciens attitrés. C’est ainsi qu’il a embauché les étudiants d’une école de jazz avoisinante pour en faire un groupe d’accompagnateurs maison.

Matthew E. White : « Genuine Hesitation - Edit » single

Baba Ali : « Nuclear Family - Edit » single

Wet Leg : « Chaise longue »

Pond : « Human Touch » extrait de l’album « Human Touch »

W. H. Lung : « Gd Tym » single

Snapped Ankles : « Rhythm Is Our Business - Edit » single

Robbing Millions : « Camera » extrait de l’album « Holidays Inside »

The KVB : « World on Fire » single

Vanishing Twin : « Phase One Million » single

Cherry Glazerr : « Soft Drink » single

Porches : « I Miss That » single

The Stranglers : « If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love) » single