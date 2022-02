Voici des nouvelles du monde dans Very Good Trip, pas vraiment des nouvelles, les choses qui ne changent pas ou ne devraient pas changer, comme le chant des oiseaux.

El Búho Live at Les Mercuriales © Capture d'écran/YouTube/Site officiel El Búho

Des chants d’oiseaux pour accompagner les voix entremêlées de trois jeunes Polonaises, Basha, Kasha et Asha, eh oui, on dirait les trois personnages d’un conte fantastique. Elles se font appeler Sutari, ce qui en polonais signifie chanter en harmonie. Ce qu’elles font depuis près de dix ans déjà. Elles ont remporté le prix du public à l’occasion lors d’un concours organisé par une radio polonaise. Et, sur leur site Internet, elles s’enorgueillissent d’être l’unique groupe polonais à avoir été invité à chanter par une radio publique aux États-Unis, c’était KEXP à Seattle. Elles déclarent aussi ceci, poétiquement, sur un autre site :

Sutari chante dans la cuisine, à travers les fenêtres ouvertes, devant la cheminée, en versant le thé, assises sur un banc, en se promenant dans les bois ou en se tenant sur un pont au-dessus d’une rivière ».

En tout cas, c’est sans doute en pleine nature qu’elles ont enregistré cette chanson qu’on vient d’entendre et qui s’appelle Biawoviéjà, du nom d’un village polonais qui se trouve au cœur d’une réserve naturelle, tout près de la frontière biélorusse. D’où sans doute, les chants d’oiseaux qu’on entendait tout le long de la chanson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais il y a une autre raison à leur présence. Cette chanson figure en fait dans un album signé par un certain El Buho, ça veut dire le hibou en espagnol. Et qui se cache derrière ce hibou énigmatique ? Eh bien on y arrive.

C ‘est un DJ et compositeur de musique électronique originaire du nord rural de l’Angleterre, Robin Perkins de son état civil. Après avoir étudié l’espagnol et la civilisation hispanique à l’université de Glasgow, en Écosse, Robin est parti en Amérique latine. Il a séjourné au Brésil, où il a rencontré une Française qui est devenue sa compagne, ils vivent d’ailleurs aujourd’hui à Paris. El Buho s’est fixé à Buenos Aires où il a animé des soirées électro, se liant durablement là-bas à un autre musicien français, Nicola Cruz, d’origine équatorienne. El Buho mixait à partir des sons naturels qu’il enregistrait dans la nature, les cascades, les feuilles craquant sous vos pas quand vous vous baladez dans une forêt, et le chant des oiseaux, bien sûr.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il faut dire que Robin, alias le Hibou, avait de quoi être sensibilisé à la nature. Sa mère est ornithologue, si j’ai bien compris, en tout cas, chargée, dans son pays, de la conservation des espèces rares d’oiseaux, et son père enseigne la géographie. Le jour, Robin travaille au sein de l’organisation Greenpeace et, la nuit, il élabore sa musique. Ces deux activités sont fortement imbriquées, voire inséparables, puisque Robin, je devrais plutôt dire El Buho, c’est comme ça qu’il est connu, de l’Argentine au Mexique, où il a aussi séjourné, a publié en 2011 un premier album intitulé A Guide to the Birds of South America, un guide des oiseaux d’Amérique du sud, un nom qui convient davantage à un beau livre illustré qu’à un enregistrement d’électro. La vignette illustrant l’album représente d’ailleurs un magnifique dessin de toucan..

Comme El Buho l’écrit joliment sur son site Internet, il a trouvé son foyer musical dans les forêts, les fleuves et les montagnes d’Amérique latine. L’album dans lequel figure ce très beau titre que vous venez d’entendre mêlant, sur fond de chant d’oiseaux, les très belles harmonies vocales des trois Polonaises de Sutari à des sons électro s’appelle Natura Sonora et est signé, je vous le rappelle, par l’Anglais El Buho.