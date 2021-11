Ce soir, le thème de votre soirée dans Very Good Trip est très excentrique. Parmi vous, il y en a qui se diront : mais c’est quoi, ce truc, c’est n’importe quoi. Et d’autres, qui s’écrieront, à haute voix ou intérieurement, mais c’est quoi, ce truc, c’est génial.

Black Country, New Road le 9 septembre 2021 à Londres, en Angleterre. © Getty / JMSernational

Avouez qu’on n’entend pas ça tous les jours. Ça commence par un truc bizarre, entre jazz et musique de chambre du vingtième siècle, après quoi on croirait entendre un fragment d’une chanson d’Arcade Fire et à la fin, on dirait un bout de gigue irlandaise façon free jazz.

Il s’agit d’un tout nouveau titre signé, « Chaos Space marine », signé par un groupe anglais du nom de Black Country, New Road. Je vous en ai parlé au début de l’année. Il s’est formé il y a quelques années à Cambridge, la célèbre ville universitaire au nord de Londres. Ils étaient six, maintenant, ils sont sept, quatre garçons et trois filles, et vivent et travaillent à Londres.

La musique de Black Country, New Road est un singulier télescopage entre des musiciens de Conservatoire et des autodidactes. C’est quelque part entre post punk et free jazz, il y a quelque chose de très fort, très prenant dans la voix du chanteur et guitariste Isaac Wood, qui semble parfois en proie à la transe du jeune Nick Cave.

Cela dit, c’est très anglais, bien moins chaotique que les débuts de Nick Cave, il y a plus de quarante ans déjà, au sein du groupe The Birthday Party. On trouve dans la musique de Black Country, New Road ce mélange de rigueur extrême et d’excentricité, tout aussi extrême, qui se manifestait chez un groupe comme King Crimson. Mais on est à une tout autre époque, on n’aurait pas entendu un chanteur aussi peu lyrique que Isaac Wood à la grande époque de la musique dite progressive.

Ce garçon déclame ses textes d’une élocution fébrile, dans des intonations qui oscillent entre accablement, anxiété et élan désespéré. Cela dit, il y a un élément de lyrisme dans cette musique faite de superpositions et collages surprenants, mais jamais gratuits ou déconcertants pour le plaisir de l’être.

C’est une musique qui a une âme et même une organicité authentique et parfois j’aimerais avoir plusieurs vies et prendre le temps de m’y immerger complètement, je suis sûr que je ne cesserais pas d’y découvrir, à chaque écoute, de nouvelles beautés et richesses.