Very Good Trip n’est pas à une contradiction près, puisque la soirée va commencer en vous entraînant comme ça, sans crier gare, en pleine ambiance estivale.

Le groupe Metronomy en concert à Scoot Inn le 26 février 2020 à Austin, Texas. © Getty / Rick Kern

Presque un zouk électro-pop, en tout cas un parfum antillais dans ce titre qui signe le retour d’un groupe particulièrement aimé en France, l’Anglais Metronomy.

Il y a une part de sympathique provocation, alors qu’on est en plein hiver et que les populations sont abattues par des nouvelles sinistres, comme disait le peintre David Hockney à Laure Adler, les nouvelles sont toujours mauvaises, c’est pour ça qu’il ne les regarde jamais, oui, disais-je, il y a une part de sympathique provocation à célébrer des ambiances estivales, voire tropicales, en plein hiver. C’est bien le moins qu’on pouvait attendre d’un des groupes d’électro-pop les plus appréciés en France, Metronomy qui diffuse sa musique via une compagnie française, Because.

Le chanteur, compositeur et âme du groupe, Joseph Mount, est tombé amoureux, il y a quelque temps, d’une Parisienne, avec laquelle il a vécu quelque temps dans un deux-pièces à Montmartre. Après, c’est l’histoire classique que vivent les Parisiens comme, en général, les habitants des grandes villes : deux enfants petits qui font du bruit, un quatre pièces à Paris, c’est peut-être du luxe mais on est toujours collé aux autres, des voisins qui se plaignent, ça, c’est sûr, les musiciens, dans les immeubles parisiens, c’est rarement populaire.

La femme de Joseph, en bonne Parisienne, n’avait pas envie de vivre trop loin du centre et elle lui a dit : quitte à fuir Paris, autant aller très loin, à la campagne. C’est ainsi qu’il y a deux ans et demi, donc avant la pandémie, Joseph Mount et sa famille ont pris les devants et se sont installés dans la campagne anglaise, dans la verte province du Kent. La plupart des reporters français qui sont allés interviewer Joseph Mount là-bas, au moment de la sortie de l’album de l’album Metronomy Forever, ont bien rigolé en le voyant Joseph sur son tracteur avec sa casquette rouge, s’occupant de ses plants de courgettes.

J’aurais sans doute fait pareil, les idées toutes faites ont un grand pouvoir sur nous et les machines, vintage ou pas, l’équipement électronique avec des câbles qui courent, on a du mal à associer avec les champs et le cri du coq.

On imagine toujours des lofts en banlieue, des friches industrielles, ça fait partie de la mythologie de l’électro, au fond. Or Joseph Mount va à l’encontre de ces clichés. C’est un vrai rural, il a grandi dans une région très verte du sud-ouest de l’Angleterre, le Devon.