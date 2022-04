Un nouvel album de Fontaines D.C. paraîtra le 22 avril 2022, chez Partisan Records. Il porte le nom de "Skinty Fia" (Partisan Records). Pour fêter cette sortie, les lascars de Dublin sont en concert au Bataclan et sur France Inter. Les réjouissances sont présentées par Michka Assayas.

Le groupe Fontaines DC © Filmawi

Fontaines D.C., c’est le chanteur Grian Chatten, venu tout droit de Dublin, le plus bavard, à la voix légèrement rocailleuse, c'est aussi : Carlos O’Connell, guitariste désormais moins barbu et cheveux courts qu'au début du groupe, Conor Curley, guitariste glabre, l’autre Conor Deegan, bassiste énergique, voire échevelé et Tom Coll, batteur qui l’est tout autant.

En quelques années, les Irlandais ont réussi à s’imposer, avec "Dogrel" qui se déroulait principalement à Dublin et "A Hero's Death", un album écrit en grande partie écrite en tournée.

Cette fois-ci avec "Skinty Fia" une expression irlandaise qui se traduit par « La damnation du cerf, ce qui explique la présence de l’animal sur la pochette de l’album, ils ont déménagé de leur pays d’origine. Et c'est de cette façon qu'ils abordent leur identité irlandaise de loin alors qu’ils se recréent de nouvelles vies ailleurs pour tenter de résoudre le besoin d’élargir leurs horizons avec l’affection qu’ils ressentent pour la terre et les gens qu’ils ont laissés derrière eux.

"Skinty Fia" est un album qui ne demande qu’à être écouté non pas quelques morceaux à la fois, mais en pleine longueur, car son contenu riche et profond en révèle plus à chaque écoute. Un album dont les chansons forment en fin de compte une lettre d'amour à distance, qui raconte, dénonce, une culture de plus en plus privatisée qui risque de disparaître, comme le cerf géant irlandais.

L'équipe du Bataclan connait bien le groupe puisqu'ils y avaient déjà joué à leur tout début et leur promettait déjà un bel avenir, elle avait raison.

LA SETLIST DU CONCERT :

A HERO'S DEATH

SHA SHA SHA

JACK IE

1 DON'T BELONG

VOU SAID

CHEQUELESS

TELEVISED MIND

1 LOVE VOU

ROYS

SKINTY

BIG

(BOYS IN THE BETTER LAND)

LUCIO