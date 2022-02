Plongée dans des eaux un peu sombres avec des voix ténébreuses et tourmentées que reconnaîtrez facilement, d'autres, pas du tout mais vous aurez peut-être envie de les connaître davantage grâce à Very Good Trip

Le groupe Morphine avec Mark Sandman, Dana Colley, et Billy Conway en 1994 © Getty / Gie Knaeps

Morphine et la voix très blues de Mark Sandman en 1993. Morphine l’un des groupes les plus singuliers du rock indépendant de cette période.

Alors certains entendent morphine et se disent sûrement un nom choisi par provocation en pleine période grunge, par une bande de dégénérés fiers de l'être. Et bien en fait, non, pas du tout. Ce trio avait choisi le nom de Morphine, en référence à Morphée, le dieu grec du sommeil et des rêves.

En tout cas, c'est ce qui racontait Mark Sandman. C'était un grand type, émacié, au visage allongé, au physique, un peu à la Jim Jarmush. Pour ceux qui voient. Et il jouait, imaginez-vous sur une guitare basse à deux cordes, et il l'attaquait en slide, c'est-à-dire avec un tube de métal fixé sur le petit doigt qui faisait glisser sur ses deux cordes qu'il avait accordée à l'unisson.

Au fond, c'était à une tout autre époque, un retour à l'esprit du blues rural, au temps où les pionniers bricoler leurs instruments, par exemple. Je ne sais pas avec une boîte à cigares, un manche à balai et une corde à linge. Le son de morphine, c'était cette basse rudimentaire, mais admirablement jouée, un saxophone baryton où avait entendu, très jazzy, une batterie. Et c'est tout. Pas de guitare. Et je peux vous dire qu'avec un dispositif aussi réduit pour tenir une scène, il fallait avoir un sacré charisme et une espèce de force intérieure.

Cette émission est une rediffusion du 11 août 2015