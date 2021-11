Very Good Trip reste dans le Nord, dans cette Scandinavie où l’on a le culte de la lumière, parce qu’elle est rare, et où les voix ont tant de chaleur, sans doute parce que celle-ci est également rare, et d’autant plus précieuse, dans ces contrées.

L'autrice-compositrice-interprète Ane Brun en concert à Øya Presenterer le 12 août 2021 à Oslo, Norvège. © Getty / Per Ole Hagen/Redferns

Une toute nouvelle chanson que vient de mettre en ligne une des musiciennes scandinaves les plus appréciées aujourd’hui dans le monde. J’ai nommé la Norvégienne Ane Brun. On connaît Ane Brun sur un plan international depuis une bonne dizaine d’années.

Elle est partie d’une approche très simple, folk, une voix, une guitare sèche. Mais la souplesse et l’ampleur de sa voix l’ont conduite à aborder des styles bien différents, classique, jazz et électro-pop, surtout ces dernières années. Ses voyages aussi autour de l’Europe, elle a notamment résidé à Barcelone.

Ane Brun a suivi un chemin très indépendant dans la musique, ne rencontrant que très rarement les modes, ce qui lui a permis de capter un public fidèle. Un public qui n’est peut-être pas immense mais qui est solide et ne se détourne pas d’elle au gré des changements des vents, courants et tendances.

Ainsi, voici une dizaine de jours, Ane Brun a rempli l’Alhambra, une très belle salle parisienne. Hélas, je n’y étais pas. Habituée à se produire et s’accompagner seule dès ses débuts, Ane Brun fait partie de ces rares musiciennes, musiciens, il y a d’autres exemples, mais pas si nombreux, auxquels le confinement a été profitable.

Elle a ainsi pu achever en 2020 la réalisation de deux albums qu’elle a supervisés elle-même, et dont les orchestrations et sonorités, mélange d’analogique et de numérique, c’est très répandu aujourd’hui, sont plus riches et recherchées que ce qu’on entend chez elle d’habitude. Elle a poursuivi dans cette voie puisqu’elle a de nouveau réalisé seule la chanson qu’on vient d’entendre, « Ta Tak I Me ». Une chanson pour le moment isolée, aucun album nouveau n’est encore annoncé.

