L'auteure-compositrice-interprète et actrice Sharon Van Etten en concert au Golden Gate Park le 29 octobre 2021 à San Francisco, Californie. © Getty / Tim Mosenfelder

Un nouveau titre signé par l’Américaine Sharon Van Etten, intitulé « Porta ».

Il ne figure pas dans le nouvel album qu’elle vient de publier, We’ve Been Going About This All Wrong, en gros on s’est plantés depuis le début.

Alors comment la présenter ?

Déjà, Sharon Van Etten est l’une de ces auteurs et interprètes rares qui s’imposent oui, on peut dire ça, avec une sorte d’autorité naturelle. Quand vous l’entendez chanter, quand vous ressentez ses intonations, sa façon d’appuyer sur certains mots, eh bien, vous tendez l’oreille. Et même vous vibrez. Sharon Van Etten vous entraîne. Vous ressentez quelque chose d’intense, de comparable à ce que vous pouvez éprouver quand vous écoutez, ce ne sont pas des mots que je cite au hasard, Patti Smith, PJ Harvey ou Cat Power.

Oui, sans exagérer, je pense que Sharon Van Etten appartient à cette catégorie-là. Elle a cette intensité-là. J’aurai l’occasion de revenir, plus longuement, sur le parcours de Sharon Van Etten, une native du New Jersey qui, à quarante-trois ans, a désormais six albums à son actif.

Jeudi 19, après-demain, je vous présenterai une sorte de concert idéal, rêvé, où je réunirai de quoi, je l’espère, vous convaincre de cette force rare à laquelle je viens de faire allusion. Une force qu’elle a su puiser dans des ruptures, violentes l’une et l’autre. Mais quelle rupture ne l’est-elle pas ?

