Very Good Trip commence par une étrange opération digne du professeur Frankenstein, une voix d’aujourd’hui va se glisser à l’intérieur d’une chanson enregistrée il y a quarante-quatre ans.

Elvis Costello and the Attractions en 1994. © Getty / Estate Of Keith Morris/Redferns

Ah, mais on l’a retrouvé à la fin. Qui ? Elvis Costello, qui a enregistré cette chanson, en une prise, un après-midi, entre la fin 1977 et le début 1978. Il se trouvait dans un petit studio de l’ouest de Londres, dans le quartier d’Acton, avec son tout nouveau groupe, les Attractions.

Pump It Up, je m’en souviens comme si c’était hier, est le quatrième titre de la première face de l’album This Year’s Model, alors le second signé Elvis Costello et le tout premier avec les Attractions, sorti en mars 1978.

Alors, il faut que je vous explique. La voix que l’on vient d’entendre est celle du Colombien Juanes, un des chanteurs latino-américains les plus populaires au monde. Quand l’album This Year’s Model est sorti, il avait six ans. Et ce que l'on vient d’entendre n’est pas une reprise, non, c’est, comment dire, une greffe, voilà, c’est le mot.

L’année dernière, Elvis Costello a fait un rêve, mais vraiment un rêve, au sens littéral. Une nuit qu’il dormait, donc, il a rêvé que des chanteurs latino-américains interprétaient tous les chansons de son classique This Year’s Model. Sans doute parce que son collaborateur, Sebastian Krys, l’ingénieur du son qui co-réalise ses albums avec lui depuis quatre ans, est un Argentin qui travaille depuis une dizaine d’années à Los Angeles. Krys, comme Juanes, ont découvert Costello sur les radios latino-américaines, où certaines de chansons sont très populaires.

Costello et Krys ont alors eu une idée qui peut paraître très farfelue : non pas demander à une brochette d’interprètes hispanophones de reprendre, à leur manière, les chansons de This Year’s Model, ça, au fond, ç’aurait été banal. Mais de carrément extraire des archives les bandes de l’album de 1978, d’en retirer la voix de Costello, et de fournir l’accompagnement, tel quel, à des chanteurs et des chanteuses d’aujourd’hui. Une sorte de karaoké professionnel, si vous voulez. Et ça marche !

L’album s’appelle, c’est logique, Spanish Model et on y entend des voix, excellentes, dont, à une ou deux exceptions près, je n’avais jamais entendu parler. Le résultat dégage une vraie fraîcheur : ces nouvelles versions mettent en valeur la force irrésistible des mélodies de Costello, qui vous entrent dans la tête pour ne plus jamais en sortir.

Elvis Costello & the Attractions, Juanes : « Pump It Up » extrait de l’album « Spanish Model »

Elvis Costello & the Attractions : « Lover’s Walk » extrait de l’album « Trust »

Elvis Costello & the Rude 5 : « Hurry Down Doomsday (The Bugs Are Taking Over) » (Live MTV Unplugged 1991)

Elvis Costello & the Attractions : « Uncomplicated » extrait de l’album « Blood & Chocolate »

Elvis Costello :

« 13 Steps Lead Down » extrait de l’album « Brutal Youth »

« 15 Petals » extrait de l’album « When I Was Cruel »

« Complicated Shadows » extrait de l’album « All This Useless Beauty »

Elvis Costello & the Attractions :

« Big Tears - 2021 Remastered » extrait de l’album « This Year’s Model »

« (I Don’t Want to Go to) Chelsea » extrait de l’album « This Year’s Model »

Elvis Costello : « Bama Lama Bama Loo » extrait de l’album « Kojak Variety »

Elvis Costello & the Imposters : « Farewell, OK » extrait de l’album « The Boy Named If »

Paul McCartney : « Twenty Fine Fingers - Original Demo » extrait de l’album « Flowers in the Dirt (Archive Collection) »

Elvis Costello :

« Waiting for the End of the World - Demo » extrait de l’album « My Aim Is True » (réédition)

« Running Out of Angels - Demo Version » extrait de l’album « This Year’s Model » (2021 Remaster/ Deluxe)

Elvis Costello & the Attractions :

« Mystery Dance - Live at Hollywood High/1978 » extrait de l’album « Rock and Roll Music »

« You Belong to Me - Live at Hollywood High/1978 » extrait de l’album « Rock and Roll Music »