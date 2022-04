À la mi-juillet, un mois avant qu'ait lieu les trois jours de musique et de paix à White Lake, le chaos est partout. Vu de loin, tout pourrait paraître normal mais sur place, c'est déjà l'invasion.

Festival de musique de Woodstock, 1969 © Getty / Owen Franken

Une ville improvisée, faite de tentes, sacs de couchage, vans et voitures bariolées, occupe déjà le terrain entourant la ferme de Max Yasgur. Les organisateurs ont dressé à la hâte des palissades pour protéger les cultures et les pâturages avoisinants. Il est déjà clair qu'elles ne vont pas tenir longtemps et que la foule sera bien plus importante que prévu. Elles débordent d'ailleurs de partout, envahissant les prés qui bordent la route 17 B qui conduit à Passau.

L'hostilité de certains habitants vis-à-vis des organisateurs, de leur équipe et de ceux qui les logent monte de plusieurs crans. On balance devant leur bungalow des sous d'ordures et de purin. On jette des pierres contre les fenêtres. Des slogans orduriers sont peints sur les murs. On menace même d'empoisonner les puits et de détruire les ponts qui alimentent en eau potable cette population de jeunes gens qu'on n'a pas renoncé encore à faire fuir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La tension est à son comble. Les quelques épicerie où, en général, il n'y a pas plus de deux ou trois clients à la fois sont envahis. On fait la queue pour acheter de l'eau, du savon ou du papier hygiénique. Les bouteilles de soda et les cartons de lait, les sachets de trancher deviennent vite des denrées rares. Les prix, évidemment, se mettent à flamber.

Cette émission est une rediffusion du 14 juillet 2019