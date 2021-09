Very Good Trip vous emmène dans un monde enchanté grâce à des arpèges et des voix magiques.

L'auteur-compositeur-interprète Sufjan Stevens sur scène au Dolby Theatre à Hollywood & Highland Center le 4 mars 2018 à Hollywood, Californie. © AFP / Kevin Winter / Getty images Amérique du nord

Ça a commencé par des arpèges de guitare folk et ça se termine par des accords de synthétiseur un peu vieillots, façon musique de film de science-fiction des années quatre-vingt. Cette chanson, intitulée, « Cimmerian Shade », figure dans un tout nouvel album à paraître vendredi prochain, signé en collaboration par deux auteurs-compositeurs-interprètes américains, Sufjan Stevens et Angelo De Augustine.

Le premier est un musicien qui, depuis longtemps, fait l’objet de ce qu’on peut appeler un culte. Le grand public l’a néanmoins découvert il y a quelques années grâce à la très belle bande originale du film Call Me by Your Name, de l’Italien Luca Guadagnino, mettant en scène une histoire d’amour clandestine entre un adolescent et un professeur d’université américain en visite, un bel été du début des années quatre-vingt, dans une splendide villégiature en Toscane.

Quant à Angelo De Augustine, un garçon plus jeune, originaire d’une ville verdoyante située vers l’ouest de Los Angeles, Thousand Oaks, il est ce qu’on pourrait appeler un protégé de Sufjan Stevens. Il a surgi de quasiment nulle part en publiant voici quelques années un premier album surprenant. Surprenant quant aux conditions dans lesquelles il l’a réalisé.

Angelo De Augustine l’a enregistré dans sa salle de bains grâce à un micro unique, équipé d’un magnétophone analogique quatre pistes du début des années soixante-dix et d’une console à peu près de la même époque.

Sufjan Stevens et Angelo De Augustine se sont connus à la faveur de Planetarium, un travail collaboratif qu’avaient initié en 2017 Bryce Dessner, membre du groupe The National, et un jeune compositeur new-yorkais de musique symphonique et d’opéras, Nico Muhly. Un ou deux ans plus tard Stevens avait collaboré à Tomb, le troisième album solo de Angelo De Augustine.

Mais cette fois, c’est différent. Il s’agit d’une collaboration à part entière et à parts égales, d’une nature, comment dire, immersive. Pour la première fois depuis ses lointains débuts, Sufjan Stevens a eu envie d’écrire des chansons en collaboration, ce que n’avait pas l’habitude de faire ce musicien très centré sur lui-même. Il a donc entraîné Angelo De Augustine et tous les deux sont partis s’installer pendant un mois dans un chalet situé dans les montagnes du nord de l’État de New York. Quand je dis immersif, c’est dans un sens précis.