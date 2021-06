Les frères Mael, forment depuis un demi-siècle l’un des groupes pop les plus originaux et sortent un nouvel album, "A Steady Drip Drip Drip". Very Good Trip célèbre le talent des Sparks ce soir.

Les frères Ron et Russell Mael, les Sparks © Getty / Iris Schneider/Los Angeles Times

Sans les Sparks, des duos des années 80 comme Erasure, né d’une scission aux débuts de Depeche Mode, ou les Pet Shop Boys n’auraient jamais trouvé leur style.

Et puis, au début des années 2000, sans doute aiguillonnés par l’échec commercial d’un album qui s’appelait Balls, dont les chansons étaient toutes soutenues par des rythmes électroniques, Ron et Russell Mael ont décidé d’ouvrir une nouvelle voie.

Bon, ça restait les Sparks, c’est-à-dire des chansons aux thèmes humoristiques, je peux citer par exemple « Mais qu’est-ce qui met tellement en colère tous ces groupes de rock ? » ou encore « Nous accordons beaucoup d’importance à votre appel, restez en ligne », une évocation de ces moments qu’on connaît tous, vous savez, quand on appelle un service de maintenance informatique, qu’on doit attendre trois quarts d’heure qu’un être humain réponde, et qu’une voix suave n’arrête pas de répéter le même message lénifiant alors qu’on a envie d’étrangler quelqu’un.

Ou alors, ça c’est un truc qui nous a tous traversés, nous les hommes, je cite encore un titre de chanson, « Des mecs horribles avec des filles sublimes ». Eh oui, c’est ça, les Sparks.