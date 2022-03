Very Good Trip commence fort avec une voix qui vous secoue comme un prunier, qui vous arrache au quotidien, qui vous donne envie de vous lever et de vous abandonner, il n’y a que dans le gospel qu’on en trouve.

Kaz Hawkins - "Surviving" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Kaz Hawkins

Et pourtant la femme que vous venez d’entendre n’a pas chanté enfant dans un temple du sud profond des États-Unis dont ses parents auraient été pasteurs, ou quelque chose d’approchant. Elle n’est même pas américaine. Elle s’appelle Kaz Hawkins, elle est origine d’Irlande du nord, d’une banlieue de Belfast, pour être précis, comme le grand Van Morrison, avec lequel il lui est arrivé de partager la scène.

Elle n’a rien d’une nouvelle venue, elle a derrière elle, à près de cinquante ans, une vie déjà longue. Le public français la connaît bien, d’autant qu’elle vit chez nous depuis quelques années. Elle a notamment créé un spectacle consacré à la grande chanteuse soul Etta James au festival Cognac Blues Passions, c’était en 2020. Un festival qui, d’ailleurs, sera de retour cet été, ce sera pour la première semaine et le deuxième week-end de juillet, il y aura des noms exceptionnels : le duo mexicain des virtuoses de la guitare, Rodrigo y Gabriela, un autre duo blues, merveilleux, les sœurs géorgiennes de Larkin Poe, que j’ai souvent programmé dans cette émission. Il y aura aussi Ben Harper et même Liam Gallagher pour la dernière soirée. Je reviens à cette voix qu’on vient d’entendre, qui nous a pris au collet pour nous expédier, d’emblée, dans une forme de transe.

Alors, vous savez, c’est très fréquent d’entendre des chanteuses, des chanteurs nous raconter que la musique est, pour elles, pour eux, je cite, une thérapie. On a tellement l’habitude d’entendre ça, je ne dis pas que c’est faux, c’est certainement vrai mais enfin, comment dire, ce sont des formules qu’on ne relève plus, sinon avec un sourire bienveillant mais distrait. Mais enfin il y a des cas où la musique est une affaire de survie et où, à la lettre, si celle-ci n’existait pas, eh bien la personne ne serait simplement plus en vie. Et c’est sans aucun doute le cas de Kaz Hawkins. Karen.

Programmation musicale :