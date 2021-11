Ce soir, dans Very Good Trip c’est simple, la joie et la plénitude vont vous envahir, grâce à des voix exclusivement féminines. Des voix d’exception bien sûr !

Portrait du duo "Hard Feelings" avec Amy Douglas et Joe Goddard © Pooneh Ghana

Ce qu’on vient d’entendre est tout nouveau. La chanson a pour titre « Running Out of Time », elle est signée d’un duo qui s’appelle Hard Feelings, qui publie son premier album.

Hard Feelings, on pourrait traduire ça par ressentiment ou rancune. La voix de la chanteuse, Amy Douglas m’avait déjà alerté au printemps dernier, elle n’est pas de celle qu’on entend tous les jours. Je vous avais déjà raconté le trajet de cette chanteuse, il est tout à fait étonnant, alors je n’hésite pas à le raconter à nouveau.

Commençons déjà par l’autre moitié du duo, il s’agit d’un musicien bien connu, le Londonien Joe Goddard, comme Godard mais avec deux d. En une quinzaine d’années, celui-ci s’est imposé comme un des plus grands talents de l’électro-pop mondiale. Au sein du duo Hot Chip, qu’il a formé avec son camarade le chanteur Alexis Taylor. Comme réalisateur artistique, il a embrassé de très nombreux styles, selon une approche toujours électro, bien sûr : funk, après-punk, hip-hop. Il a notamment travaillé à l’ultime album de Cassius à Paris, en 2019, avec le regretté Philippe Zdar.

Mais enfin l’autre et la plus spectaculaire moitié de Hard Feelings, je ne la connaissais pas, c’est la chanteuse new-yorkaise Amy Douglas. Une personnalité explosive comme on en croise rarement. Comment la décrire? Dans le physique comme dans la voix, on dirait une sorte de Tina Turner moderne. Une voix à faire trembler les murs. Amy Douglas a grandi dans ce qu’on appelle le Queens Village, c’est l’est de Brooklyn, pas loin de l’aéroport JFK. Comme l’écrasante majorité des New-Yorkais, elle est de sang mêlé : des ancêtres d’Europe centrale et aussi des ascendants arrivés de Cuba ou d’Argentine. Elle chante et compose aussi, au piano, depuis l’âge de huit ans. En fait, son rêve, c’était d’être Mick Jagger. De casser la baraque en chantant et hurlant au sein d’un groupe comme les Stones.

Évidemment, quand on est une fille, ce n’est pas gagné. La difficulté ne l’a pas découragée et, dès l’âge de treize ans, elle a chanté en amateur au sein de groupes de hard rock. Mais elle avait en même temps d’autres aspirations. Elle a suivi des cours de composition jazz à New York University et, en même temps, elle courait le cachet, partout où elle le pouvait. C’est comme ça qu’elle a atterri dans une boîte du sud-est de Manhattan, le Lower East Side, où elle s’est fait remarquer lors d’espèces de tremplins, accompagnant comme choriste et organiste toutes sortes d’interprètes de passage, pas mal de drag queens, se souvient-elle. Elle avait son moment dans ses soirées et un soir, il y a eu un visiteur inattendu : Lou Reed. Celui-ci l’a écoutée, il est allé la voir et lui a dit en gros, avec cette franchise cruelle qui pouvait être la sienne :

Tu es vraiment une chanteuse. T’es vraiment douée. Tu n’as rien à faire dans un trou pareil. Tu vaux mieux que ça ».

C’est, dit-elle, le meilleur conseil qu’on lui ait jamais donné : se donner les moyens de son ambition.