Cat Power est une chanteuse qui, tout au long de sa carrière, n’a jamais cessé de réinventer les chansons des autres. Very Good Trip vous met au défi de reconnaître certaines chansons.

Je vais vous faire un aveu : pour préparer cette émission, à la pêche de chansons mémorables interprétées par Cat Power, je suis tombé sur celle qu’on vient d’entendre, « New York ». Elle m’a beaucoup plu. C’est pour ça que j’ai choisi de vous la faire écouter pour commencer le programme de la soirée.

Elle figure dans un album qu’elle a publié en 2008, intitulé Jukebox, composé intégralement de reprises. Quelle n’a pas été ma surprise quand, en prenant mes informations, j’ai appris qu’il s’agissait d’une reprise de l’air créé par Liza Minnelli pour les besoins du célèbre film de Martin Scorsese New York, New York, sorti en 1977. Un air que Frank Sinatra a chanté aussi, enfin, tout le monde, c’est devenu un standard.

Dans le cas de Cat Power, peut-on dire qu’elle l’a chanté à son tour ? Pas exactement. Il s’agit plutôt d’une réappropriation au caractère étrange, un procédé assez caractéristique chez elle. On a l’impression que, plutôt que reprendre une chanson, elle essaie de se la rappeler dans sa tête et que elle se la chante à elle-même en se demandant : euh, est-ce que c’est bien ça? Avec comme un doute.

Dans le cas de New York, New York, ce n’est ni la tonalité d’origine, ni les accords, ni même l’intégralité des paroles. Cat Power déforme tout au point de rendre la chanson totalement méconnaissable. Vous savez, c’est ce qui arrive quand vous avez un ou une amie qui vous parle d’une chanson que vous devez forcément connaître et se met à vous la chanter, en général faux et de travers.

Quand l’ami en question n’est ni chanteur, ou chanteuse, ni musicien ou musicienne, c’est normal et fréquent. Quand il s’agit d’une chanteuse professionnelle, ça l’est moins. Mais Cat Power et dans ma bouche, c’est un compliment, n’est pas, en tout cas, n’a jamais cherché à être une chanteuse, entre guillemets, professionnelle. Vous l’entendrez demain lors de l’entretien

Cat Power :

« NewYork » extrait de l’album « Jukebox »

« Aretha, Sing One for Me » extrait de l’album « Jukebox »

« Naked, If I Want to » extrait de l’album « Jukebox »

« Living Proof » extrait de l’album « The Greatest »

« I Believe in You » extrait de l’album « Jukebox »

« Breathless » extrait de l’album « Jukebox »

« You Get » extrait de l’album « Wanderer »

« Woman » (featuring Lana Del Rey) extrait de l’album « Wanderer »

« She’s Got You » extrait de l’album « Jukebox (Deluxe) »

« Song to Bobby » extrait de l’album « Jukebox »

« I Think of Angels » extrait de l’album Artistes divers « Flag Day (Original Soundtrack) »