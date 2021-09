Même si il est un peu trop tôt, le marchand de sable va passer mais, vous allez l’entendre dans Very Good Trip, celui-là est d’un genre spécial, parce que, une fois que vous avez éteint, dans le noir, eh bien il déclenche une véritable tempête sous votre crâne.

Photo du groupe Metallica avec James Hetfield et Cliff Burton sur scène en 1984. © Getty / Pete Cronin/Redferns

Si vous ne connaissez pas cette chanson, « Enter Sandman » et ce groupe qui l’interprète, Metallica, eh bien peut-être avez-vous passé ces trente dernières années dans une grotte.

Cet album sans titre paru en 1991 est celui qui s’est le plus vendu dans le monde au cours, justement, de ces trente dernières années On l’a surnommé the Black Album, l’album noir, à cause de sa pochette au fond uni, orné d’un petit dessin verdâtre de serpent, comme tracé par enfant.

Le groupe Metallica est né il y a quarante ans environ à Los Angeles, au début des années 80. Il a vendu plus de cent millions de disques et reste, dans la relative indifférence des médias grand public, le plus populaire au monde. Il faut dire que le genre de rock auquel s’est consacré Metallica, le metal, comme son nom l’indique, a toujours suscité des réactions tranchées et violentes.

Aux yeux de certains médias, pour aimer le metal, il faudrait appartenir à une sorte de secte, s’habiller d’une certaine façon, être sombre et asocial, que sais-je encore ? Autant de traits que, du temps de ma jeunesse, on associait au rock en général ce que, heureusement, on cesse de faire depuis vingt-cinq ans au moins.

Pour le metal, c’est plus compliqué mais c’est une autre histoire. Alors pourquoi commencer ce programme de la sorte ce soir ? Eh bien, pour célébrer les trente ans de ce Black Album qui leur a permis de toucher un large et vaste public, les musiciens de Metallica ont vu les choses en grand.

Ils ont établi ce qu’ils appellent une blacklist, très généreuse, et ont sollicité des musiciens de tous horizons et tous styles afin de reprendre les douze chansons de l’album, aujourd’hui toutes des classiques. Et le résultat n’est pas un simple album d’hommage, comme il y en a tant, mais une sorte de marathon musical, plus de quatre heures d’enregistrement, imaginez.

Comment ? Eh bien c’est simple. En demandant, en moyenne, à six chanteurs, chanteuses, ou groupes, de reprendre à sa façon, le même titre. C’est ainsi que la chanson qu’on vient d’entendre, « Enter Sandman », est reprise pas moins de six fois, notamment par le groupe californien Weezer, une version à peu près à l’identique, mais aussi par le chanteur canadien Mac DeMarco, qui attire un tout autre public que celui du metal, ainsi que par le Colombien Juanes.

Il y a beaucoup d’excellentes surprises dans le résultat, il faut croire que reprendre des chansons de cet album qui a, peu ou prou, enchanté l’enfance et la pré-adolescence de tous ces musiciens issus des quatre coins du monde, avait sûrement quelque chose de très stimulant.