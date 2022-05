Very Good Trip est estival, et joyeux pour cette soirée consacrée à Steely Dan, un duo à la musique intemporelle.

Portrait de Steely Dan en 1978. © Getty / Michael Ochs Archives

Do It Again, la chanson qui a fait connaître le groupe Steely Dan fin 1972. Un tube aux États-Unis cette année-là et déjà un premier classique.

Vous l'avez entendu, c'est une chanson très dansante, suave même, agrémentée d'un solo. C'est rare et même unique de sitar électrique. Eh oui, avec son irrésistible rythme tropical Do It Again évoque une fête élégante, un peu désuète au clair de lune à Hollywood. Alors imaginez des hommes au bord d'une piscine portant d'amples vestes claires et des femmes portant des robes longues avec d'immenses décolletés dans le dos.

Mais pour les paroles, ce n'est pas du tout ça, c'est même le contraire. Do It Again dépeint en fait un personnage guère recommandable, une sorte de marginal animé par ses vices drogue, sexe et jeux de hasard, incapable de s'arrêter et qui ne peut pas s'empêcher de remettre ça encore et encore, jusqu'à épuisement. C'est sans doute après avoir entendu cette chanson qu'un critique du magazine Time de l'époque avait écrit que Steely Dan avait la grâce sensuelle et sinistre d'un serpent probablement venimeux paraissant au soleil.

