Nouvelle séance d’archéologie musicale ce soir dans Very Good Trip. Vous allez l’entendre, de petits trésors enfouis, intacts depuis vingt, trente, cinquante ans, remontent à la surface, à la faveur des rééditions qui, au cours de cette année, comme des précédentes, ont foisonné.

Le guitariste, chanteur, compositeur et producteur Rory Gallagher en 1970. © Getty / Fin Costello/Redferns

On croirait que ça vient tout juste d’être enregistré, qu’il s’agit, je ne sais pas, d’une toute nouvelle production d’un jeune musicien, de France, de Suède ou d’Australie, au hasard, qu’aurait inspiré l’exemple d’un Ben Harper ou d’un Piers Faccini. Eh bien, pas du tout, cet enregistrement d’une rare fraîcheur a, imaginez, cinquante ans d’âge.

Cette chanson, « Just the Smile », qu’on connaissait déjà dans une autre version, a ressurgi à l’occasion de la réédition du premier album solo, paru en 1971, d’un musicien que beaucoup vénéraient en France, le guitariste et chanteur irlandais Rory Gallagher.

On l’aimait à tel point que, peu de temps après sa mort, en 1994, une commune de l’Essonne, Ris-Orangis, a donné son nom à une de ses rues parce qu’il avait joué au Plan, une légendaire salle de la banlieue parisienne.

Oui, je sais bien qu’en France les collégiens des années soixante-dix prononçaient, et moi le premier, Rory Gallagher. Mais bon, pardonnez mon purisme, je sais que ça peut agacer mais enfin dans le cadre de cette émission j’ai des principes et j’essaie de m’y tenir.

Bref, Rory Gallagher, donc, est le premier musicien à avoir placé l’Irlande au cœur du rock. Oui, il y avait eu Van Morrison avant mais celui-ci venait de Belfast, le Nord, de l’Ulster qui appartient à la Couronne britannique. Rory Gallagher était originaire, lui, du sud de l’Irlande, l’Eire, de la ville portuaire de Cork.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On le considérait comme l’égal d’un Eric Clapton ou d’un Jeff Beck, mais il y avait quelque chose d’autre en lui, une certaine fougue irlandaise. Et ce n’est pas juste parce qu’il faisait parfois sonner sa guitare comme un violon. Une immense générosité, une manière de tout donner, de ne rien retenir, quand il jouait, qui n’appartenait qu’à lui. Et une simplicité très irlandaise.

Durant cette période où les musiciens de rock s’habillaient volontiers de façon voyante et tarabiscotée, Rory Gallagher était toujours fidèle à sa chemise à carreaux et à ses vieilles basket. Il faut dire ce qui est, quand on cite les guitar heroes des années soixante-dix, dans le sillage de Hendrix, il est fréquent qu’on oublie Rory Gallagher.