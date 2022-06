Very Good Trip est toujours estival, toujours joyeux et en plus funky, disco avec Niles Rodgers. Ambiance festive garantie !

Le groupe Chic en 1980 © Getty / James Andanson/Sygma

Eh oui, le Freak, c'est chic! Une de ces chansons, il n'y en a pas tant que ça, qui résume toute une époque lointaine aujourd'hui. Beaucoup préféraient danser pour tout oublier, danser un peu au bord du vide.

Le groupe new yorkais chic avait signé en 78 un de ces hymnes disco qui faisait le tour du monde. Détail significatif pas mal de ceux et celles qui ont dansé sur ce titre, en France comprenait : le fric, c'est chic, c'est à dire l'argent. Voilà toute une époque. Alors oui, tout le monde dansait sur le fric, mais personne ne savait à quoi ressemblait ce groupe qui n'avait pas de visage.

C'était, si vous voulez un peu Daft Punk avant la lettre. Niles Rodgers et Bernard Edwards, ses fondateurs, ne se cachaient pas, mais pour autant ne se mettaient jamais en vedette. On n'aurait pas su non plus attribuer de visage particulier aux chanteuses diverses de leur groupe.

Et puis, les pochettes des albums de Chic ressemblaient un peu à des couvertures de magazines de mode et on y voyait des mannequins à l'apparence distante et glacée. C'était une idée que Nile Rodgers, qui fut donc le stratège de Chic en plus d'être son guitariste et compositeur, avait prise chez le groupe anglais Roxy Music.

Cette émission est une rediffusion du 11 octobre 2018