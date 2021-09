Coolitude et zenitude ce soir dans Very Good Trip, histoire de se détendre tranquillement dans un transat ou pas.

Portrait de l'auteur-compositeur-interprète, Conor O'Brien du groupe Villagers. © Getty / Jens Kalaene/ZB/dpa/Picture alliance

Voilà une chanson qui a de quoi vous faire oublier toutes les contrariétés de la rentrée, chasser les nuages et vous ramener sous le ciel étoilé des vacances.

« So Simpatico », une chanson signée par l’Irlandais Conor O’Brien. Un musicien qui publie depuis l’année 2010 des chansons sous le nom de Villagers.

Son nouvel album, le sixième en onze ans, s’appelle « Fever Dreams », rêves enfiévrés. Un recueil de chansons que je vous engage à écouter si vous avez envie de vous projeter dans un monde enchanté, plus beau et plus bizarre aussi que le vrai.

Conor O’Brien s’est d’abord fait remarquer pour sa belle voix haute et pure, au léger vibrato, c’est fréquent chez les chanteurs irlandais. Une grande sensibilité aussi, dans ses mots, ses intonations, et des mélodies toujours claires sans être trop banales.

Conor O’Brien, enfin Villagers, a pas mal évolué depuis ses débuts, quand il se présentait comme un jeune homme armé d’une guitare folk dont il sortait de beaux arpèges, s’ouvrant de ses blessures dans des chansons qu’il donnait l’impression d’interpréter en baissant les yeux. Il a déclaré dans une interview :

Quand on vieillit, il a aujourd’hui trente-sept ans, ce qu’on recherche dans la musique, c’est la joie plutôt que l’effroi ».