Ce soir, dans Very Good Trip, une seule voix, un seul groupe, pas si ancien, il existe depuis moins de dix ans, mais qui mérite qu’on lui consacre une soirée entière. Et si vous êtes des familiers de cette émission, je suis sûr que vous allez vite le reconnaître.

Un des premiers titres qui m’a fait remarquer le talent du groupe Big Thief, c’était en 2017. Surtout la voix, si personnelle, de sa chanteuse, compositrice et guitariste, Adrianne Lenker. Shark Smile figurait dans le deuxième album publié par le groupe, Capacity, c’était il y a un peu moins de cinq ans, au milieu de l’année 2017.

Depuis, Big Thief en a publié trois autres, le dernier, très copieux, vingt chansons vient de sortir. Et de son côté, Adrianne Lenker en a publié deux en solo. C’est dans cette abondante matière que je vais puiser pour vous faire découvrir et, je l’espère ardemment, aimer Big Thief, auquel, comme je vous l’annonçais, consacrer intégralement l’émission de ce soir en une sorte de concert idéal, où je réunis tout ce que je préfère.

Et encore, je mets de côté les deux albums solo du guitariste soliste, Buck Meek, que je n’ai pas eu le temps d’explorer. Ou les enregistrements d’électro ambient du bassiste Max Oleartchik, auxquels je n’ai pas eu accès. Big Thief est un groupe dont les musiciens sont extrêmement prolifiques. Ils ne vivent pas, à proprement parler, en communauté mais quand on lit leurs interviews et leur témoignage, il apparaît qu’ils forment une sorte de famille qui, depuis quoi, six, sept ans, vit la plupart du temps ensemble, en tournée.

Pour Adrianne Lenker, qui n’a pas de chez soi à part un vieux camping-car et qui squatte, le reste du temps, là où on veut bien d’elle, la musique n’est pas quelque chose qu’on fait, qu’on fabrique. Plutôt une communauté qui est devenue sa vraie famille.

