Ce soir encore, Very Good Trip a dans sa besace des voix qui ont de quoi réchauffer l’hiver. Plutôt soul, mais pas seulement.

Le chanteur Michael Kiwanuka en concert pendant le festival de Glastonbury le 16 mai 2021. © Getty / Anna Barclay pour le festival de Glastonbury

Qui est ce Michael Kiwanuka ? Je vous l’ai fait écouter plus d’une fois dans cette émission et, plus largement, vous quelques-unes de ses chansons ont pu figurer, tout au long des années 2010, dans la playlist de France Inter.

Michael Kiwanuka, auteur de trois albums parus entre 2012 et aujourd’hui, est un chanteur dont on peut dire qu’il fait l’unanimité ou presque. Les voix soul comme la sienne font toujours du bien, elles ont comme intrinsèquement quelque chose de consolateur. Mais il a toujours échappé à la banalité du genre, parce qu’il y en a une, en tout cas aux conventions du genre. Pourquoi ? Sans doute parce que Le Londonien Michael Kiwanuka a suivi un parcours qui n’a rien d’ordinaire.

Il est le fils d’un couple de réfugiés ougandais ayant fui le régime du général Idi Amin Dada, de sinistre mémoire. L’Ouganda, un petit pays de l’est africain, bordé par le splendide lac Victoria, entre le nord de Rwanda et le sud du Soudan, fut un protectorat de l’Empire britannique au cours de la première moitié du vingtième siècle. Michael a ainsi grandi à Muswell Hill, un quartier du nord de Londres où vivent plutôt des membres des classes moyennes blanches. Ce qui n’a pas toujours été le cas. Au temps de Ray Davies et des Kinks, qui ont grandi là, c’était plutôt ouvrier.

Michael Kiwanuka racontait il y a deux ans qu’il s’est senti là-bas dans une situation d’entre deux, bizarre et inconfortable. Gamin noir mais amateur de Radiohead et de Nirvana, pratiquant le skateboard, il n’était pas toujours à son aise parmi les Blancs. Et quand il se baladait dans les quartiers noirs, il se rappelle qu’on regardait de travers ce gamin en tenue de skater. Ce garçon timide, introverti, s’est réfugié dans une musique, la soul, qui représentait une sorte d’idéal. Usher et Dizzee Rascal, racontait Michael Kiwanuka, ça ne me parlait pas, mais Bill Withers et Marvin Gaye, oui.

Michael Kiwanuka a été soutenu par Danger Mouse, un réalisateur musical américain, métis, qui se tient à un point d’équilibre étrange entre soul, folk et psychédélisme, avec des éléments de hip-hop, aussi. Il constate qu’il y a peu de Noirs à ses concerts, ce qui ne le met pas toujours à l’aise avec lui-même mais il l’assume. Pour autant, c’est difficile pour lui d’oublier qu’il est Noir.

Comme il le dit, le racisme s’exprime aujourd’hui plus subtilement qu’avant. Il évoquait une situation qu’il avait vécue en 2019. Il voyageait dans le train de Southampton à Londres, en première classe. Un train bondé. Une mère passe avec sa fille qui lui dit : "on n’a pas le droit de s’asseoir ici, c’est la première classe". Et la mère fixe Michael Kiwanuka en répondant : "Ah bon, t’es sûre ?" Ce sont des choses qui restent à jamais gravées dans votre cœur.