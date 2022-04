Very Good Trip laisse toute la place à un des derniers groupes de rock encore capable de remplir des stades dans les grandes villes du monde entier. Non ce n’est pas qui vous croyez !

Le groupe Red Hot Chili Peppers en concert le 24 octobre 2019 à Santa Monica, Californie. © AFP / JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Imaginez : un chanteur à l’énergie punk, un bassiste virtuose, jouant en slap, percutant ses cordes avec puissance, agité de spasmes ininterrompus, un guitariste virtuose et un batteur torse nu, les quatre plus ou moins tatoués, ça a évolué, se déchaînant sur scène.

Leurs apparitions suscitaient dans le public une joyeuse émeute, comme le montrent les images de leurs concerts du début des années quatre-vingt-dix. Ils étaient parfois complètement à poil, avec juste une chaussette en guise de slip, bon je ne vous fais pas de dessin. Imaginez l’effet libérateur et même dévastateur quand un jeune public électrisé, comment ne pas l’être, les a découverts.

Apparus en pleine période grunge, les Red Hot Chili Peppers ont apporté à leur génération une sorte de joie délirante, sans lendemain, qui a chassé les nuages qui s’accumulaient dans ces années-là. Excellents musiciens, il faut le préciser avant toute chose, ils ont pris pour source le funk de carnaval, à l’humour surréaliste, propre au visionnaire du genre, l’Africain-Américain George Clinton et son groupe Funkadelic, grand inspirateur de Prince.

Il ne faut pas oublier non plus le groupe multi-racial de San Francisco Sly and thev Family Stone, qu’on avait découvert, une vingtaine d’années auparavant, au festival de Woodstock.

Alors, voilà, ils ont aujourd’hui soixante ans d’âge moyen, c’est l’âge où l’on choisit soit de lever le pied soit de s’élancer avec tout ce que ça peut avoir de dérisoire, vers une nouvelle jeunesse. Mais le rock, c’est dérisoire et en même temps nécessaire et très profond, les deux à la fois. Galvanisés par le retour de leur guitariste historique, John Frusciante, j’espère que votre oreille a relevé la beauté de son toucher comme de ses sonorités dans la chanson qu’on vient d’entendre, « Black Summer ».

L’entrée en matière, du tout nouvel album que publient les Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, le premier depuis six ans, et le douzième depuis leurs débuts discographiques, voici près de quarante ans, déjà, en 1984. Dix-sept nouvelles chansons qui, certes, ne re-dessinent pas la carte, pour ça ils ont passé l’âge.

Red Hot Chili Peppers :

« Black Summer » extrait de l’album « Unlimited Love »

« True Men Don’t Kill Coyotes - 2002 Digital Remaster » extrait de l’album « Red Hot Chili Peppers »

« Catholic School Girls Rule » extrait de l’album « Freaky Styley »

« Me and My Friends » extrait de l’album « The Uplift Mofo Party Plan »

« Higher Ground - Remastered » extrait de l’album « Mother’s Milk »

« Give It Away » extrait de l’album « Blood Sugar Sex Magik »

« My Friends » extrait de l’album « One Hot Minute »

« Scar Tissue » extrait de l’album « Californication »

« Californication » extrait de l’album « Californication »

« By the Way » extrait de l’album « By the Way »

John Frusciante : « Murderers » extrait de l’album « To Record Only Water for Ten Days »

Red Hot Chili Peppers : « Venice Queen »

John Frusciante : « The Past Recedes » extrait de l’album « Curtains »

Red Hot Chili Peppers :

« These Are the Ways » extrait de l’album « Unlimited Love »

« Tangelo » extrait de l’album « Unlimited Love »