Ce soir, Very Good Trip célébre la jeunesse des vétérans.

Alison Krauss et Robert Plant se produisent au Greek Theatre le 27 juin 2008 à Berkeley, en Californie. © Getty / Tim Mosenfelder

Un retour qui fait chaud au cœur, celui de l’association qui réunit le chanteur anglais Robert Plant, Led Zeppelin, ça vous dit sûrement quelque chose, et la chanteuse américaine Alison Krauss.

Elle est un nom très familier pour les connaisseurs de musique country, mais le grand public européen ne la connaît guère. La chanson qu’on vient d’entendre, « Can’t Let Go », est la première à circuler, en attendant la sortie de l’album « Raise the Roof », signé, donc par Robert Plant et Alison Krauss qui sortira dans un peu plus deux mois, le 15 novembre prochain.

Elle me disait quelque chose, cette chanson, je me disais : ça doit être un vieux rock’n’roll de la fin des années cinquante que j’avais entendu quelque part. Or, pas du tout. C’est bien plus récent que ça. Je connaissais « Can’t Let Go » en fait parce qu’elle figure dans un des meilleurs albums de la chanteuse texane Lucinda Williams, « Car Wheels on a Gravel Road », sorti en 1998 et resté un classique. Ce que j’ignorais, d’ailleurs, c’est que cette chanson a été écrite par un auteur country originaire du Midwest, Randy Weeks, dont je n’avais jamais entendu parler.

Bref, Robert Plant et Alison Krauss se retrouvent, quatorze ans après avoir collaboré à un album en duo, Raising Sand, paru en 2007, et qui a remporté en son temps un immense succès, mérité.

Cette collaboration, c’est un peu l’alliance de l’eau et du feu. D’un côté, une légende du hard rock, le hurleur de Led Zeppelin, un chanteur sauvage et instinctif qui ne fait jamais deux fois la même interprétation et de l’autre une musicienne extrêmement disciplinée, prodige du violon country, qui, depuis l’enfance, maîtrise une forme de chant qui ne souffre aucune imprécision, parce qu’il doit se mêler à d’autres voix, en harmonie, dans la forme de musique qu’elle pratique.

Le musicien texan T Bone Burnett, sorte de maître de musique et immense connaisseur des musiques traditionnelles américaines, a fait travailler ces deux-là ensemble une première fois il y a quatorze ans. Il dit d’Alison Krauss qu’elle est la Aretha Franklin du bluegrass, la country des montagnes.