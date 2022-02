La soirée sera belle avec Very Good Trip et ses musiques.

La guitariste Yasmin Williams en concert le 24 juillet 2021 à Newport, Rhode Island. © Getty / Douglas Mason

Vous avez sans doute entendu quelques bruits sourds scandant, de temps à autre, cette pluie de notes, jouées à la guitare sèche, acoustique, par une jeune femme qui, je vous le dis sans détours, m’a subjugué.

Elle s’appelle Yasmin Williams, c’est une jeune femme Noire américaine, africaine américaine, de vingt-quatre ans, originaire d’une petite ville de Virginie, au sud de Washington. Elle met parfois des chaussures de claquette pour s’accompagner, elle tape sur la caisse de sa guitare, dans laquelle elle a eu l’idée, saugrenue, de creuser des trous naturels, pour ainsi dire.

Comment ? Eh bien en la faisant coloniser par de petits mollusques, les tarets, qui rongent la coque des bateaux. Donc, quand elle tape du coude et du poing, la caisse résonne davantage. Elle a plusieurs guitares customisées, comme on dit, sur mesure, dont une prolongée d’un second manche, évoquant la harpe celtique et qui sonne plutôt comme une kora malienne.

Elle pose fréquemment sa guitare à plat sur ses genoux, jouant uniquement, de la main gauche, en tapping, une technique dont les guitaristes de metal virtuoses sont familiers, pour faire simple, vous jouez les notes sur le manche en tapant comme sur un piano, puissamment et très vite. De la main droite, elle martèle les cordes en rythme au moyen d’un petit maillet.

Quoi d’autre ? Ah oui, il lui arrive aussi de poser un petit piano à lamelles africain, un kalimba, sur la caisse de sa guitare pour s’accompagner quand elle joue en tapping. Quand elle fait ça, on aurait presque l’impression qu’elle joue de l’épinette ou du clavecin.

Bref, Yasmin Williams, aborde la guitare d’une manière très personnelle. Alors, parfois, il m’arrive de voir des vidéos où l’on voit des guitaristes jouer plus vite que leur ombre, accumuler les figures de style avec virtuosité, comme au patinage artistique, c’est d’actualité, parfois en donnant à tout ça un style burlesque, bon, c’est l’héritage du cirque et du théâtre de rue et ça fait toujours plaisir, mais, comment dire, Yasmin Williams n’appartient pas à cette famille-là. C’est une jeune femme posée, très intérieure, et qui joue de la guitare de toute son âme. Et qui aborde cet instrument et ses possibilités d’une manière toute personnelle, qui ne ressemble à aucune autre.

Yasmin Williams : « Sunshowers » extrait de l’album « Urban Driftwood »

Béla Fleck : « Hug Point » (feat. Sierra Hull & Molly Tuttle) extrait de l’album « My Bluegrass Heart »

Sam Amidon : « Cuckoo » extrait de l’album « Sam Amidon »

Laurel Premo : « Jericho » extrait de l’album « Golden Loam »