Ce soir, Very Good Trip poursuit son tour d’horizon de ce que cette émission nous a réservé de meilleur pour cette année. Et ce sera même un tour du monde.

Susana Baca, chanteuse, compositrice et ancienne Ministre de la Culture du Pérou © Getty / Al Pereira/WireImage

Lloré, llorando lagrima dura, j’ai pleuré et versé de chaudes larmes, la voix d’une chanteuse péruvienne, la plus connue et aimée, sans doute, autour du monde, Susana Baca.

Elle interprétait une chanson ancienne, la Herida Oscura, la sombre blessure. Je vous en ai déjà longuement parlé, c’était en octobre dernier, je dois la découverte de Susana Baca, voici une vingtaine d’années, à l’un des musiciens que j’admire le plus au monde, le New-Yorkais David Byrne, le co-fondateur des Talking Heads, eux-mêmes de grands artisans d’une fusion du rock et du funk noir américain avec des sons et des rythmes pris aux sources de l’Afrique et de l’Amérique latine.

David Byrne a poursuivi cette œuvre, j’allais dire cette mission, en fondant une compagnie discographique, Luaka Bop. Dont le but a été et reste de faire découvrir à un public non spécialisé, non connaisseur, la beauté de musiques produites dans le monde entier. Il a commencé à assembler divers florilèges, notamment, en 1995, une compilation intitulée Black Peru, le Pérou noir.

C’est ainsi qu’un public non averti a pu découvrir la voix d’une certaine Susana Baca. Une musicienne et musicologue, même, noire péruvienne, originaire d’une famille d’esclaves emmenés à Lima au seizième siècle dans les galères espagnoles. On a pu dire d’elle qu’elle était la Cesária Évora du Pérou. Avec son mari le sociologue bolivien Ricardo Pereira, Susana Baca a beaucoup œuvré pour préserver la culture des descendants d’esclaves au Pérou et surtout défendre leurs droits. Ce qui l’a conduite à être brièvement, il y a une dizaine d’années, ministre de la culture, un grand motif de fierté pour les Noirs péruviens, traditionnellement victimes de ségrégation.

En tout cas, David Byrne a diffusé en 1997 son premier album international, Eco de Sombras, écho des Ombres. La musique de Susana Baca s’est alors mise à voyager hors du cercle des spécialistes et connaisseurs. Susana Baca, s’est associée pour son dernier album paru cette année, Palabras urgentes, paroles urgentes, à une jeune génération de musiciens nord-américains, emmenée par un certain Michael League, un des meilleurs bassistes de jazz de sa génération.