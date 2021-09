Tous les soirs, dans Very Good Trip, c'est cadeaux, au pluriel bien sûr !

L’auteur-compositeur-interprète Matt Berninger du groupe The National en concert au Café de la Danse le 15 avril 2019 à Paris, France. © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Tout le monde connaît cette chanson ou sera amené, un jour ou l’autre, à la connaître. Parce que « I’m Waiting for the Man » est un des sommets d’un album universellement con nu, en tout cas régulièrement cité dans la liste des, entre guillemets, cent meilleurs albums de tous les temps ou des incontournables de la discothèque idéale, ou je ne sais quoi.

Le premier album du groupe new-yorkais le Velvet Underground avec la chanteuse allemande Nico en invitée spéciale, une idée de son mentor Andy Warhol. Le fameux album dit à la banane, entre guillemets, parce que sa pochette représentait un dessin de Warhol sur lequel, à l’origine, on pouvait décoller une peau de banane en relief, en plastique, pour s’amuser à révéler ou cacher le fruit nu.

Un album sorti au début de l’année 1967, en plein printemps psychédélique, dans l’indifférence générale. Les critiques ont été négatives, quand il y en a eu, et les ventes très faibles. À New York, le milieu qui se voulait averti disait de ce groupe pas aimable, dont les membres faisaient la gueule sur les photos, quand ils ne se cachaient pas derrière des lunettes noires, qu’il était, entre guillemets, le caprice d’Andy Warhol. Surtout que celui-ci leur avait collé une chanteuse allemande caractérielle, Nico, à la voix bizarre, avec laquelle ils devaient se produire au cours d’exhibitions.

Des exhibitions qui s’inscrivaient plutôt dans le cadre des performances d’art contemporain que de concerts de rock conventionnels. Mais enfin on cite souvent ce mot du musicien anglais Brian Eno, co-fondateur du groupe Roxy Music au début des années soixante-dix :

Le premier album du Velvet Underground ne s’est vendu qu’à dix mille exemplaires mais chacun de ceux qui l’ont acheté a formé un groupe ».

Bon, c’est une boutade qui vaut ce qu’elle vaut, d’autant que ce n’est pas tout à fait exact : en réalité, cet album s’est vendu, entre 1967 et 1972, à trente mille exemplaires. Ce qui est sûr, c’est que le premier album du Velvet, comme disaient les amateurs en France, a obsédé des musiciens visionnaires, comme David Bowie, qui s’est fantasmé, un temps, en Lou Reed. Pour lui ça a été une période, comme on parle de la période bleue de Picasso.

En tout cas, cinquante-quatre ans après, cet album suscite encore une fascination unique. Et la preuve, c’est qu’à la fin de la semaine prochaine sera publié un album intitulé, c’est bien trouvé, « I’ll Be Your Mirror », d’après le titre d’une chanson de Lou Reed interprétée, à l’origine, par Nico.

Un album où des interprètes, certains de légende, comme Iggy Pop ou Michael Stipe, le chanteur du groupe REM, reprennent chacun une chanson de cet album.

Là, on vient d’entendre Matt Berninger, du groupe The National, qui livre une interprétation remarquable de « I’m Waiting for the Man ».

Lou Reed récitait son texte, très autobiographique, avec le mélange de morgue et de fébrilité qu’on lui connaît, Matt Berninger apporte à cette chanson une humanité et une fragilité qui la rendent sans doute plus universelle. On peut tous se mettre dans la peau ce personnage qui s’aventure dans un quartier qui n’est pas le sien pour acheter sa dose et qui s’apprête à faire quelque chose de mal qui lui fait du bien.

Dans cet album, le dernier travail supervisé par le New-Yorkais Hal Willner avant sa mort, on retrouvera des musiciens comme Thurston Moore, du groupe Sonic Youth, avec l’Écossais Bobby Gillespie, ils reprennent ensemble « Heroin », mais aussi Andrew Bird, Courtney Barnett ou encore le jeune groupe de Dublin Fontaines DC. On y reviendra, bien sûr.

