Suite dans Very Good Trip, du grand voyage parmi les crooners du rock. On part du côté de ce que certains ont appelé la soul aux yeux bleus. Dix chanteurs au timbre velouté profond, inspiré par la spiritualité de la musique noire, des anciens, mais aussi des nouveaux.

Le chanteur et musicien Ray LaMontagne © Getty / Brian Rasic

Ray Lamontagne, ça s'écrit comme Lamontagne en français, mais c'est comme ça que cet Américain prononce son nom. Ray Lamontagne, c'est à mon sens une des plus belles voix apparues dans le rock au sens large, parce que c'est un chanteur qui est capable de se glisser dans tous les styles folk, blues, soul et même pop psychédélique, tout en gardant sa personnalité très particulière.

J'ai eu la chance de le voir sur scène il y a quelques années à l'Alhambra, à Paris, et il transmet quelque chose de très rare parce que son attitude n'a absolument rien de conventionnel. Devant un micro, ce grand barbu maigre, un peu christique, bouge à peine, se produit dans la pénombre. Il ne dit rien entre les chansons, dans une semi pénombre. Il émane de lui une réserve, une timidité étonnante, qui rendent plus impressionnante encore l'intensité de ses interprétations. C'est, si vous voulez, un mélange d'extrême force et d'extrême fragilité qui n'appartient qu'à lui. Et on sent que cette douceur ou cette rage qui le traversent viennent du tréfonds. Ce qui fait que quand il chante, vous en avez souvent les cheveux qui se dressent sur la tête.

Cette émission est une rediffusion du 12 août 2015