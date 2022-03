Ce soir, dans Very Good Trip, comme toujours, ce sera très particulier. Nous allons faire une parenthèse française et lyrique. Vous vous demandez bien ce que ça va être. Eh bien, patience.

Rencontre avec deux Français anglophiles, Olivier Rocabois et Louis Philippe : symphonies pop en cha © Radio France / Stéphane Ronxin

Une chanson qui nous ramène à la fin du siècle dernier, 1998, vingt-quatre ans écoulés, ça fait loin et on vit aujourd’hui dans un autre monde.

Je ne vais pas dire que ça n’a pas pris une ride, ce n’est sûrement pas le cas. Mais enfin cette chanson signée par le défunt groupe anglais XTC, I Can’t Own Her, extraite d’un album intitulé Apple Venus Volume 1, était déjà, si j’ose dire, vieille, entre guillemets, à sa parution. En tout cas elle ne prétendait pas être jeune ou dans l’air du temps, d’ailleurs elle ne l’était pas du tout. Elle était déjà intemporelle et aujourd’hui elle est classique. La mélodie, la suite d’accords, l’orchestration, les harmonies, rien ne rappelle le blues, la soul, le rock, plutôt les réminiscences d’une certaine musique classique, notamment française, du vingtième siècle. Mais dire que le rock n’a rien à voir avec ça serait tout aussi erroné.

Déjà, le groupe anglais XTC était un groupe de rock. On l’a assimilé à son apparition, en 1977, à la première new wave, comme les Talking Heads, auxquels on l’a beaucoup comparé à ses débuts. XTC a eu un tube en France, Making Plans for Nigel, sorte de funk-reggae à la Police, c’était en 1979. Mais très vite, XTC s’est élancé vers d’autres horizons. Ce groupe s’est mis, pour ainsi dire, à réinventer un certain passé mais dans un nouvel esprit, moins naïf et plus caustique. Un passé pas si ancien, très récent, d’ailleurs, le courant musical encore tout jeune de la musique dite progressive, né à la fin des années soixante, mais déjà complètement démodé. Le mouvement punk avait tout détruit sur son passage. Des groupes très populaires comme King Crimson, Yes ou le premier Genesis ont alors dû, pour survivre, se réinventer complètement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans la musique progressive, tout s’entremêlait : mélodies folkloriques, musique baroque, variété au parfum psychédélique, jazz, orchestrations symphoniques. XTC a, au fond, réinventé à sa façon, très individuelle, ce courant, sans le dire, évidemment, parce que c’était absolument tabou pour le public de ce qu’on a appelé l’après punk. XTC a ajouté à tout ça les voix acidulées de ses deux chanteurs et compositeurs, Andy Partridge, le principal, et Colin Moulding, le premier plus âpre, plus Lennon, le second plus suave, plus McCartney. Et aussi des rythmes funk, reggae, de la bossa nova et de splendides mélodies lyriques, comme celle qu’on vient d’entendre. On s’est mis à appeler ça pop, entre guillemets, mais enfin rien à voir avec Michael Jackson ou Madonna. C’était faute de mieux, c’était pour désigner un courant qui en fait s’opposait au rock’n’roll dans son acception étroite.

Les amateurs de pop entre guillemets, aimaient les mélodies qui entraînaient vers certaines rêveries, une certaine nostalgie musicale, aussi. Alors, ce soir, j’accueille, c’est exceptionnel, deux représentants de ce courant, qui reste aujourd’hui vivant, même s’il ne touche pas le grand public. Encore qu’il faille nuancer cette affirmation, on va s’en rendre compte très vite.

Le premier est un maître du genre, Louis Philippe, c’est un normand d’origine, du pays de Caux, il est depuis plus de trente ans Londonien et citoyen britannique. Il compte à son actif une bonne quinzaine d’albums. Le second est un brillant représentant de la nouvelle génération, il est breton, pas Grand-Breton, et s’appelle Olivier Rocabois.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À la fin de l’année dernière, une association d’amateurs français de pop, entre guillemets, qui porte le nom rigolo de Life Is a Minestrone, une chanson du groupe 10cc, a accueilli ces deux musiciens pour un petit récital privé dans les bureaux d’une entreprise de bâtiment, pour un petit concert en chambre. Alors, il y a un lien entre XTC et Louis Philippe, puisque celui-ci est le premier à avoir créé la chanson qu’on vient d’entendre, I Can’t Own Her. Une chanson signée Andy Partridge que lui avait fait écouter en avant-première, sous forme de maquette, le guitariste de XTC, Dave Gregory.

Programmation musicale :

XTC : « I Can’t Own Her » extrait de l’album « Apple Venus Volume 1 »

Louis Philippe et Danny Manners : « Montparnasse » extrait de l’album « Nusch - Musiques de Francis Poulenc »

Everything but the Girl : « Night and Day - Single Version » single

Olivier Rocabois :

« Arise Sir Richard »

« Over the Moon »

« The Sound of the Waves »

Prise de son : Stéphane Foulon

Louis Philippe est accompagné par Robert Rotifer à la guitare et Olivier Rocabois par Jan Stümke au clavier.

Louis Philippe :

« Fall in a Daydream »

« When Georgie Died »

« Rubens Room »

Prise de son : Stéphane Foulon

Louis Philippe est accompagné par Robert Rotifer à la guitare et Olivier Rocabois par Jan Stümke au clavier.

Elbow : « After the Eclipse » extrait de l’album « Flying Dream 1 »