Le chanteur José González en concert le 30 septembre 2021 à New York. © Getty / John Lamparski

Seulement trois albums en solo et deux avec son groupe d'amis, Junip, depuis ses débuts en 2003 José González prend son temps pour écrire et composer. Son nouvel album, composé de treize nouvelles balades, s'appelle Local Valley et a été enregistré dans le studio de l'artiste installé dans sa résidence d’été au nord de Göteborg, là où il est né et a grandi.