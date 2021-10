Very Good Trip vous emmène vers les vertes campagnes irlandaises et rend hommage au joueur de cornemuse irlandaise Paddy Moloney, fondateur du groupe The Chieftains en 1962.

Le groupe The Chieftains à Nashville, Tennessee, 1994. © Getty / Michael Brennan

À cause de la pandémie actuelle, la tournée américaine des Chieftains s’était arrêtée abruptement et Paddy Moloney, depuis trop longtemps, ne pouvait plus parcourir le monde et jouer la musique qu’il aimait et apporter cette joie et cette beauté.

Cette joie et cette beauté qui m’ont ébloui à l’âge de seize ans, en 1975, quand j’ai découvert un album de ce groupe qu’avait publié la prestigieuse compagnie londonienne, celle qui diffusait la musique de King Crimson et de Bob Marley. Une musique purement instrumentale, irlandaise mais dont les sonorités et les harmonies me paraissaient alors complètement nouvelles.

Il y avait Alan Stivell en France et la beauté de sa harpe celtique. Mais les Chieftains, c’était différent : il y avait du violon, oui, mais aussi le son particulier des Uilleann pipes, cette cornemuse irlandaise, différente de la bretonne, ne me demandez pas en quoi.

Un groupe du nom de Planxty, très vieux souvenir, dans lequel se fit connaître une légende de la musique irlandaise, Christy Moore, l’utilisait déjà. Mais là c’était à un degré de beauté que je n’avais jamais rencontré.

Paddy Moloney jouait aussi du tin whistle, une petite flûte à bec à six trous qu’il ne quittait jamais, depuis qu’il en jouait enfant, en culottes courtes, dans les rues de Dublin. Il y avait aussi le beuwraan, un tambour en peau de chèvre. Et la présence aussi au sein des Chieftains d’un merveilleux harpiste, Derek Bell, un musicien venu de l’orchestre d’Irlande du nord de la BBC. Aveugle à la suite d’une maladie, Derek Bell était un prodige, disparu il y a près de vingt ans, il maîtrisait diverses sortes de harpe et jouait aussi, entre autres, du hautbois.

Ensemble, ces musiciens ont façonné un style qui, avant eux, n’existait pas. Paddy Moloney et les Chieftains ont été formés il y a bien longtemps, au début des années soixante, par un compositeur dublinois, Sean O’Riada. Ce musicien avait eu l’idée de composer des variations sur des thèmes folkloriques pour une petite formation composée d’instruments traditionnels. C’est ainsi que les Chieftains, au début de simples exécutants, ont créé une forme de musique de chambre irlandaise absolument nouvelle. Par la suite, Paddy Moloney est devenu à son tour orchestrateur et compositeur et la musique des Chieftains a fait le tour du monde.

Grâce en grande partie au cinéaste Stanley Kubrick, qui les a choisis pour composer la musique de son chef-d’œuvre, Barry Lyndon. Mais ce qu’on va découvrir ce soir, c’est la très riche variété et l’étonnante réussite des associations et fusions que, au fil des années, les Chieftains ont réalisées avec les plus grandes voix du rock et du folk contemporains. Avec des instrumentistes aussi, dans de tout autres styles musicaux.

C’est que leur musique était universelle, elle a parlé à tous les peuples, à tous les âges. D’abord, rendons hommage à leur talent d’instrumentistes, avant de découvrir, en leur compagnie, des voix auxquelles on ne s’attend peut-être pas.

Van Morrison & the Chieftains : « Star of the County Down » extrait de l’album « Irish Heartbeat »

The Chieftains :

« Boil the Breakfast Early » extrait de l’album « Boil the Breakfast Early »

« The Long Black Veil (with Mick Jagger) » extrait de l’album « The Long Black Veil »

« St. Stephen’s Murders (with Elvis Costello » extrait de l’album « The Bells of Dublin »

« Dunmore Lassies (with Ry Cooder) » extrait de l’album « The Long Black Veil »

« Love Is Teasin’ (with Marianne Faithfull) » extrait de l’album « The Long Black Veil »

« Náo vas ao mar, Toino (Don’t Go to the Sea, Toino) » extrait de l’album « Santiago »

« Guadalupe (with Linda Ronstadt, Los Lobos) » extrait de l’album « Santiago »

« Luz de Luna (with Chavela Vargas) » extrait de l’album « San Patricio »

« The Foggy Dew (with Sinéad O’Connor) » extrait de l’album « The Wide World Over : A 40 Year Celebration »

« The Women of Ireland (The Love Theme from Barry Lyndon) extrait de l’album « The Essential Chieftains »

Alison Krauss : « Molly Bán (Bawn) » (with the Chieftains) extrait de l’album « A Hundred Miles or More : a Collection »