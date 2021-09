Dans Very Good Trip, on va passer cette soirée en compagnie d’un seul homme. Un vieil homme qui vient de nous quitter. Il ne parlait pas beaucoup mais ses doigts, quand ils couraient sur les cordes, nous racontaient des choses merveilleuses.

Le chanteur, compositeur et guitariste de folk Michael Chapman sur scène à Hammersmith Odeon, Londres, 1976. © Getty / Dick Barnatt/Redferns

Michael Chapman, hélas, il faut se résoudre à en parler au passé. On vient d’apprendre la mort, à quatre-vingts ans, de ce musicien originaire du nord de l’Angleterre. C’est une très grande perte. Plus qu’un maître de la guitare, Michael Chapman fut un des rares explorateurs de cet instrument. À la fois nourri par les traditions, des traditions très diverses, on l’entendra, et doté d’un esprit d’aventure et d’expérimentation. C’est rare que les deux cohabitent.

Michael Chapman était une anti-star. D’ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous raconter un truc.

En juin 2018, je me trouvais à Lourmarin, c’est dans le sud du Luberon. Tous les ans, bon, c’était avant la pandémie, Laurent Garnier organise là, dans un cadre paradisiaque, le parc d’un château, un festival de musique qui s’appelle Yeah !, où il accueille des musiciens de techno, rock et folk, mais aussi des photographes, graphistes et journalistes liés au rock.

Entre deux concerts, je m’installe à la cantine des artistes. Voilà que je repère un papy anglais en lunettes des années 70, chemisette rayée rentrée dans son pantalon, à l’attitude très zen, le crâne dégarni, buvant sereinement un verre de rouge sans rien demander à personne. Mon sang ne fait qu’un tour. Il s’agit de Michael Chapman qu’on avait ajouté à l’affiche au dernier moment, pour pallier une défection.

On a bu un coup ensemble et il m’a raconté des histoires.

Michael Chapman :

« Kodak Ghosts » extrait de l’album « Fully Qualified Survivor »

« Rainmaker » extrait de l’album « Rainmaker »

« Naked Ladies & Electric Ragtime » extrait de l’album « Fully Qualified Survivor »

« Postcards of Scarborough » extrait de l’album « Fully Qualified Survivor »

« The Man Who Hated Mornings » extrait de la compilation « Originals »

« Sunday Morning » extrait de l’album « Rainmaker »

« Memphis in Winter » extrait de l’album « 50 »

« Caddo Lake » extrait de l’album « Time Past & Time Passing »

Michael Chapman & Ehud Banai : « Angel » extrait de l’album « EB = MC2 »

Michael Chapman :