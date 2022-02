Avant la date officielle, c'est le Printemps dans Very Good Trip et bien sûr, tout en musique !

Le musicien, guitariste et chanteur Eddie Vedder © AFP / THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ah voilà une voix, une mélodie, un style qui nous ramène à ce que l’on a coutume, depuis pas mal de temps, d’appeler le classic rock. Et pourtant la chanson qu’on vient d’entendre, intitulée « The Dark », est une nouveauté de 2022.

Elle est signée par Eddie Vedder, qui publie ces jours-ci un nouvel album solo qui s’appelle Earthling, comme Terrien. Il y a déjà un album de David Bowie qui s’appelait comme ça. Peut-être que le nom de Vedder ne vous est pas familier. Il a été et reste le chanteur d’un groupe qui a connu un immense succès, mondial, Pearl Jam, tout au long des années quatre-vingt-dix.

Pour vous donner une idée, le premier album de Pearl Jam, Ten, sorti en 1991, s’est encore plus vendu, aux États-Unis en tout cas, que l’album Nevermind de Nirvana. Eddie Vedder, à cinquante-sept ans, est ce qu’on pourrait appeler un survivant.

Nombre des amis musiciens qu’il avait ne sont plus de ce monde. De plus, par une triste coïncidence, on vient d’apprendre la mort, en Irlande où il vivait, de Mark Lanegan, qui fut, c’est dur d’employer le passé, le poète maudit de cette génération de musiciens qu’on a regroupés sous l’étendard du grunge. Un choix de mot bizarre, puisque grunge désigne en anglais la crasse qui s’accumule sous les ongles. Ce qui traduit, en somme, la faible estime d’eux-mêmes qui était le propre, si j’ose dire, de ces musiciens.

On reviendra bien sûr, dans cette émission, sûrement une soirée spéciale, qui vous fera prendre la mesure de la force de la voix et des mots de Mark Lanegan, avec ou sans son groupe Screaming Trees. Oui, ça a vraiment été une génération maudite, dont Eddie Vedder reste le représentant solaire.

Programmation musicale :