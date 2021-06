Roger Hawkins, le batteur de la légendaire section rythmique Swampers and Muscle Shoals qui a joué sur de nombreux tubes est décédé à l’âge de 75 ans. Hommage ce soir dans Very Good Trip.

Le batteur américain Roger Hawkins pendant la session d'enregistrement de la chanson 'The Weight' d'Aretha Franklin le 9 janvier 1969. © Getty / Stephen Paley/Michael Ochs Archives

Cette émission est une rediffusion du 16 janvier 2018

Les musiciens qui ont fait le son des studios Fame, le guitariste et ingénieur du son Jimmy Johnson, le clavier Barry Beckett, le guitariste et chanteur Eddie Hinton et quel chanteur, le bassiste David Hood et le batteur Roger Hawkins, se sont tous ligués contre leur patron, Rick Hall. Alors que celui-ci a obtenu des disques Capitol un accord de production et de distribution exclusives qui assure à Fame la somme annuelle de 1 million de dollars, Rick Hall entend octroyer royalement à chaque musicien un salaire annuel de dix mille dollars.

C’en est trop, et, avec raison, ils claquent la porte. Ils ont un soutien de taille : Jerry Wexler, le Blanc New-Yorkais des disques Atlantic, qui a déjà jeté son dévolu sur les productions du studio Stax. Wexler est trop content de court-circuiter Rick Hall, qu’il considère, non sans raison, comme un individu incontrôlable, qui a failli faire capoter l’enregistrement de l’album d'Aretha Franklin en 1967. Alors Johnson, Beckett, Hinton, Hood et Hawkins ouvrent en 1969 leur propre studio, le Muscle Shoals Sound Studio, au 3614 Jackson Highway. Le bâtiment qu’ils investissent est, ça ne s’invente pas, une ancienne fabrique de cercueils.