Ce soir, un seul homme, une seule voix, ou presque. Un de ceux que j’ai le plus diffusés depuis les bientôt sept ans que je programme et présente Very Good Trip. J’aurais préféré avoir une autre raison de vous le faire entendre ce soir, mais voilà.

Le chanteur Mark Lanegan en 2002 © Getty / Mark Lanegan

Une voix qu’on a souvent eu l’occasion d’entendre dans cette émission. Celle de l’auteur et chanteur américain Mark Lanegan. Une voix qu’on n’oublie pas une fois qu’on l’a entendue. Sombre, lugubre, intense, traversée par une souffrance comme palpable. On a appris la mort de Mark Lanegan, il y a tout juste un mois. Il avait cinquante-sept ans. La cause n’a pas été précisée.

Mais enfin le tableau n’était pas reluisant. L’année dernière, il avait attrapé une forme particulière grave et longue du Covid. Il en était resté considérablement affaibli. Étonnamment, Mark Lanegan venait tout juste de publier un récit de sa maladie, Devil in a Coma, lequel faisait suite à un livre de mémoires, très remarqués, Sing Backwards and Weep, Chante à reculons et verse des larmes, paru en 2020 et publié l’année dernière en traduction aux éditions du Camion Blanc. Pas très joyeux comme titre mais sa vie ne l’avait pas été non plus.

Programmation musicale :

Mark Lanegan Band : « Harvest Home » extrait de l’album « Phantom Radio »

Mark Lanegan : « Carnival » extrait de l’album « Whiskey for the Holy Ghost »

Mad Season : « Long Gone Day - Live at the Moore » extrait de l’album « Above (Deluxe Edition) »

Mark Lanegan : « One Way Street » extrait de l’album « Field Songs »

Queens of the Stone Age :

« This Lullabye » extrait de l’album « Lullabies to Paralyze »

« Hanging Tree » extrait de l’album « Songs for the Deaf »

Mark Lanegan :

« Hit the City » (feat. PJ Harvey) extrait de l’album « Bubblegum »

« One Hundred Days » extrait de l’album « Bubblegum »

The Gutter Twins : « Idle Hands » extrait de l’album « Saturnalia »

Isobel Campbell & Mark Lanegan :

« Come On Over (Turn Me On) » extrait de l’album « Sunday at Devil Dirt »

« Come Undone - Radio Edit » single