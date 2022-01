Very Good Trip vous l’avait annoncé, nous y voilà. Une rencontre mémorable avec Cat Power qui nous a accueillis l’équipe dans le salon d’un hôtel parisien à l’occasion de la parution de son tout nouvel album, "Covers". Et à qui l’on a même prêté une guitare.

Michka Assayas et Cat Power © Radio France / Stéphane Ronxin

Je vous ai longuement parlé hier de l’art si particulier de la reprise propre à Cat Power. Elle déforme, transforme et réinvente les chansons des autres. Si bien que quand elle les reprend, on en oublie souvent l’origine.

La chanteuse et parolière Cat Power © Radio France / Stéphane Ronxin

Covers est son troisième album de reprises depuis l’année 2000. Il ne s’agit pas pour elle d’une production bouche-trous, d’un contrat qu’elle exécute faute d’envie ou d’inspiration. On sent que ses choix de reprises sont aussi personnels que ses propres compositions, que les chansons qu’elle a choisies sont celles qui, pour ainsi dire, ont représenté pour elle une révélation.

La chanteuse et parolière Cat Power © Radio France / Stéphane Ronxin

Alors, quand on vous annonce que vous allez faire une interview de Cat Power, vous en vous n’attendez pas à ce que les choses se passent normalement. Je garde en mémoire le récit de mon camarade JD Beauvallet, Passeur. Il y raconte qu’au milieu d’un entretien avec la chanteuse, à la suite d’une question qui l’a dérangée au point de la bouleverser, celle-ci s’est mise à frapper le sol avec une chaise en pleurant et poussant des cris. Bon, c’était il y a plus de vingt ans mais enfin, sait-on jamais.

La veille, Cat Power avait chanté au théâtre du Châtelet, au FNAC Music Live.

Elle s’était présentée seule, à la guitare puis au piano. Sans filet, comme à son habitude. Elle n’avait pas fait de balance technique avant, son équipe n’avait transmis à personne la liste de chansons prévue. Pendant son bref récital, la chanteuse s’est plainte d’avoir les ongles de ses doigts gauches pas assez bien coupés, et évidemment, ça la gênait pour plaquer ses accords, les guitaristes connaissent bien le problème. Elle a regretté à haute voix de ne pas avoir un coupe-ongles sur elle. Des trucs comme ça.

Quand on est arrivés le lendemain à l’heure dite à l’hôtel, il y avait du retard, ça c’est banal. Ce qui l’était moins, c’est le décor qui nous attendait. On s’est retrouvés dans une sorte de grande salle de réunion, assez cosy, donnant sur une cour intérieure. Sur la table il y avait des cendriers pleins et des bouteilles vides. Cat Power s’est présentée, un peu brumeuse, pas du tout apprêtée, par son prénom d’état civil : « Chan ».

Elle avait accepté de chanter pour nous, pour l’émission, quelques chansons à la guitare, à condition qu’on lui en fournisse une. Stéphane Ronxin, qui réalise Very Good Trip, lui a apporté une petite Martinez. Dans mon souvenir, elle n’a même pas vérifié l’accordage.

Cat Power :

« Bad Religion » extrait de l’album « Covers »

Unhate » extrait de l’album « Covers »

« I Had a Dream, Joe » extrait de l’album « Covers »

« Stay » extrait de l’album « Wanderer »

« Sea of Love » extrait de l’album « The Covers Record »

« (I Can’t Get No) Satisfaction » extrait de l’album « The Covers Record »

Cat Power à la guitare (enregistrement France Inter) :

« Werewolf »

« Metal

Heart »

Cat Power : « I’ll Be Seeing You » extrait de l’album « Covers »