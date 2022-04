L'ambiance bucolique de la veille s'est volatilisée. Les pluies incessantes ont transformé le terrain en bourbier, et offrent le spectacle d'une marée de formes molles recroquevillée dans des sacs de couchage détrempé, les vêtements transformés en éponge.

La chanteuse Janis Joplin en 1960 © Getty / Michael Ochs Archives

Janis Joplin est un bloc de souffrance, qu'elle ne peut expulser qu'en chantant avec une sensibilité, une douleur et une violence qui laissent le public pantois. Elle peut aussi d'ailleurs être traversée par une joie d'enfant. Elle est en somme le pendant féminin d'un chanteur soul comme Otis Redding.

Et au milieu de la nuit, vers 4 heures du matin, une sorte de prêtre fou, vêtu comme un chef indien de l'âge psychédélique d'un ensemble blanc d'où pendent d'interminables franges dans son bras vers le ciel. Sly and the Family Stone arrive sur scène et la magie du festival de Woodstock a opéré à nouveau. Là où, en d'autres circonstances, une émeute incontrôlable aurait pu éclater et dégénérer, une sorte d'extase fébrile va parcourir cette foule qui semble brusquement dotée d'une puissance surnaturelle.

Cette émission est une rediffusion du 4 août 2019