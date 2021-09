Une lueur dans la morosité ambiante grâce à Very Good Trip, qui, toujours à l'affût de nouveautés, partage ce soir ses découvertes.

La guitariste et chanteuse Amythyst Kiah au GlobalFest au Copacabana, à New York, le 6 janvier 2019. © Getty / Jack Vartoogian

.Je vous ai parlé une première fois dans cette émission, c’était il y a deux ans et demi environ, d' Amythyst Kiah. Elle a chanté au sein d’un groupe de femmes, toutes des noms de premier plan des musiques entre guillemets traditionnelles américaines, qui avait décidé de se faire appeler Our Native Daughters.

Dans ce groupe, on trouvait Leyla Meu’kaella une New-Yorkaise d’origine haïtienne passée par la Nouvelle-Orléans, très appréciée en France, Rhiannon Giddens, aussi, une musicienne, chanteuse et banjoïste de Caroline du Sud, vous la connaissez, à coup sûr, parfaitement si vous êtes des fidèles de Very Good Trip sur France Inter.

Et enfin Allison Russell, une Montréalaise à la voix superbe, soul, mais comme imprégnée d’une sorte de lassitude élégante. Chacune de ces native daughters, est en outre spécialiste d’un type de banjo distinct, le saviez-vous, comme disait Cavanna, il y en a de différentes sortes, en fait.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, bref, je n’étais pas parti pour vous parler du banjo mais, plus simplement, d'Aimeuthyst Kaiah qui vient de publier son premier véritable album, disons le premier qu’elle n’a pas été obligée de financer toute seule.

C’est la première fois que cette musicienne-ne accomplie, à la trentaine bien sonnée, bénéficie d’un budget pour orchestrer sa musique comme elle en rêvait, d’un réalisateur artistique aguerri et d’un studio d’enregistrement digne de ce nom, en l’occurrence les célèbres Sound City Studios de Los Angeles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’album de Amythyst Kiah s’appelle Wary and strange, méfiante, dans le sens de sur ses gardes, sur ses gardes et bizarre. Une formule qui définit assez bien cette musicienne qui a grandi à Chattanooga, une grande ville située entre Nashville et Atlanta. Où elle n’a pas eu un parcours facile. Le Sud-est des États-Unis, donc.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pourquoi méfiante et sur ses gardes? Parce qu’on n’a sans doute pas une adolescence simple quand on est, au lycée, une jeune fille noire et lesbienne. À Chattanooga, a expliqué Amythyst dans une interview récente, ça allait, c’est une grande ville, les gens sont ouverts. En revanche, à Johnson City, une petite ville plus à l’est du Tennessee où elle vit et travaille aujourd’hui, elle était davantage, de fait, méfiante et sur ses gardes et elle s’est renfermée, comme elle le dit, dans le placard. Ajoutez à ça le suicide de sa mère et vous concevrez pourquoi cette jeune femme a pu glisser, de son propre aveu, dans l’alcoolisme. Et pourquoi elle s’astreint, depuis plusieurs années, à de régulières séances de thérapie.

Ce qu’elle dit des raisons qu’elle a trouvées de faire de la musique sont valables bien au-delà de son cas personnel.

La musique, pour moi, ça a toujours été la guérison et la possibilité de trouver ma place alors que je ne la trouvais pas ».