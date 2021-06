Very Good Trip prolonge le plaisir d'être libre de toutes contraintes tout en musique bien sûr.

L’auteure-compositrice-interprète Tiana Major9 le 16 janvier 2020. © Getty / Scott Kowalchyk/CBS

Oui, je sais, on a tendance à voir Amy Winehouse partout et je ne suis pas en reste. Mais admettez qu’il y a quelque chose de son style, à tout le moins, dans cette chanson qu’on vient d’entendre, « Think About You », entre reggae, soul et jazz avec une couleur actuelle.

Une chanson interprétée par une jeune chanteuse londonienne de vingt-cinq ans, Tiana Thomas, dite Tiana Major9. Major 9, comme accord de neuvième de dominante, fréquemment utilisé dans le jazz. Bon, là, je répète en bon élève un peu bluffeur des informations que je ne maîtrise pas, parce que si vous me demandez comment on réalise précisément un accord de neuvième de dominante, je sèche lamentablement. Même si, à l’oreille, je reconnais les accords jazzy, très fréquents dans la bossa brésilienne, par exemple.

Bref, ce surnom de Tiana Major9 révèle sa connaissance relativement savante du jazz. Elle en a beaucoup écouté adolescente, chez elle, dans le quartier de Newham, dans l’est de Londres, où elle a été élevée par des parents d’origine jamaïcaine. Et, bien sûr, elle a beaucoup écouté de reggae, aussi, et ça s’entend clairement dans cette chanson, où elle mêle ces deux sources. musicales, ce qui était déjà le cas chez Amy Winehouse, londonienne comme elle.

Mais la notoriété récente de Tiana Major9 est liée à sa participation à une chanson qui a connu un grand succès, qu’elle a co-interprété avec un duo de rappeurs américains de Atlanta et qui s’appellent EarthGang. Leur chanson, « Collide », figure dans la BO d’un film qui s’appelle Queen and Slim, dont l’histoire entre en résonance avec une actualité douloureuse : un couple de jeunes Noirs, arrêté par la police à la suite d’un banal accident de la circulation, se fait arrêter par un policier qui se révèle violent, une bagarre s’ensuit, et l’officier se fait tuer par le garçon qui lui a arraché son arme. Ce qui donne lieu à une fuite et une traque et des manifestations anti-policières. Des événements comme on en voit aux États-Unis désormais presque tous les mois, sinon toutes les semaines.

Cette émission est une rediffusion du 3 septembre 2020