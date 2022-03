Very Good Trip va pour une seconde et dernière fois dire au revoir à quelqu’un dont la voix nous a pas mal accompagnés depuis que cette émission existe.

Le chanteur Mark Lanegan © Getty / Jordi Vidal/WireImage

Un coup de gong pour conclure cette chanson du fossoyeur, « The Gravedigger’s Song ». Elle est extraite d’un album au titre éloquent, « Blues Funeral », Funérailles de blues, ou funérailles blues.

Un album publié en 2012 et attribué au Mark Lanegan Band. Une chanson qui résonne d’une façon particulière puisqu’on a appris il y a un peu plus d’un mois déjà, la mort de ce chanteur. J’ai eu l’occasion, c’était dans l’émission de mercredi dernier, le 23 mars, d’évoquer son long et douloureux parcours et, surtout, de vous faire entendre sa voix à nulle autre pareille. Mais voilà, trente ans de carrière, ça ne se résume pas en une heure, surtout la sienne, riche en enregistrements, en solo, en groupe, en collaborations. Et je ne voulais pas faire trop se sacrifices, alors j’ai coupé la poire en deux.

Je résume, bien trop brièvement, pour ceux qui n’étaient pas là. Mais enfin je ne peux pas tout répéter. Mark Lanegan a été, bon c’est des formules qui valent ce qu’elles valent, à la fois le Jim Morrison, le Nick Cave et le Leonard Cohen du grunge. Et je m’en voudrais de ne pas citer aussi Jeffrey Lee Pierce, le chanteur du Gun Club, moins connu du grand public mais qui fut un des grands modèles de Lanegan. Pierce avec lequel il a eu le privilège de collaborer.

Je parle de grunge non pas pour étiqueter la musique qui était la sienne, il s’en est vite éloigné, même si le groupe au sein duquel il s’est fait connaître, Screaming Trees, était contemporain de Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam, et originaire de la même région, celle de Seattle, la région du nord de la côte ouest des États-Unis, dont les terres sont bien plus rurales qu’on ne l’imagine. C’est d’ailleurs Mark Lanegan, ami de Kurt Cobain, qui est le premier à l’avoir conduit vers le répertoire du blues rural.

Programmation musicale :

Mark Lanegan Band :

« The Gravedigger’s Song » extrait de l’album « Blues Funeral »

« Harborview Hospital » extrait de l’album « Blues Funeral »

« Beehive » extrait de l’album « Gargoyle »

Soulsavers : « Kingdoms of Rain » extrait de l’album « It’s Not How Far You Fall, It’s the Way You Land »

Mark Lanegan : « Man in the Long Black Coat » extrait de l’album Artistes divers « I’m Not There (Music from the Motion Picture I’m Not There - Original Soundtrack) »

Mark Lanegan Band : « Nocturne » extrait de l’album « Gargoyle »

Duke Garwood • Mark Lanegan : « With Animals » extrait de l’album « With Animals »

Mark Lanegan :

« Bleed All Over » extrait de l’album « Straight Songs of Sorrow »

« Flatlands » extrait de l’album « Imitations »

« Ketamine » extrait de l’album « Straight Songs of Sorrow »

« Stockholm City Blues » extrait de l’album « Straight Songs of Sorrow »

Mark Lanegan Band : « Disbelief Suspension » extrait de l’album « Somebody’s Knocking »