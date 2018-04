Daniel Morin reçoit Anne Goscinny, romancière qui écrit pour les jeunes... une première !, Valérie Karsenti qui raconte sa vie d'artiste sur les planches et Sophie Janois qui ne cesse de se battre et d'écrire pour ''La cause des autistes''.

Une émission construite avec la complicité d' Albert Algoud et son ami Jean-Jean-Michel Apathie, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 1er avril je vais bien… Oui, aujourd’hui c’est Pâques, la principale fête chrétienne. C’est la résurrection du Christ, bon dieu, c’est pas rien… Alors bien sûr pour les païens, c’est le jour des œufs en chocolat par milliers… Quelle décadence ! Ah ben ça, pour rendre grâce à Jésus, ça se bouscule pas. Par contre, quand il s’agit de s’empiffrer comme des gorets, d’ingurgiter des tonnes de chocolats bon marché, là oui, y a du monde. Si seulement tous ces cons qui gobent du Kinder à la ''queue leu leu'' pouvaient s’étouffer avec la surprise, ça nous ferait des vacances ! Non c’est vrai, c’est insupportable cette orgie de chocolat. D’abord les gamins sont intenables, en plus avant, il a fallu aller dans le jardin pour planquer les œufs, les lapins et les poules, pour la traditionnelle chasse. Les gosses courent dans tous les sens, ils se battent, ils chialent, et le soir ils ont mal au ventre parce qu’ils ont trop bouffé ! Moi je pense que le jour de Pâques, on devrait mettre dans le jardin des vrais œufs… Là le gamin, une fois qu’il aura croqué dans la coquille et qu’il sera couvert du mélange gluant jaune et blanc, ça devrait le calmer. Tant qu’on y est, on devrait aussi cacher dans le jardin de vraies poules et de vrais lapins morts. Devant le spectacle des bêtes mortes et sanguinolentes, là croyez-moi, le marmot l’année suivante, il moufte pas, et toi tu peux rester tranquille dans le salon en train de déguste ton gigot ! Allez, Joyeuses Pâques quand même !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Anne Goscinny, journaliste, écrivaine, parolière, est dans univers très créatif. Elle est née le 19 mai 1968 et a René Goscinny comme père... qui voulait l'appeler Anne-Barricade ! ''... et toute ma vie je serais reconnaissante à l’employée de la Mairie de Boulogne-Billancourt qui a refusé ce prénom, certes d’actualité mais compliqué à porter !". De toutes ses casquettes, c'est celle de romancière qui lui tient le plus à cœur. Elle a toujours écrit mais son premier roman n'est sorti qu'en 2002.

Six romans aux éditions Grasset et un récit chez Nil plus tard, elle publie son premier roman jeunesse avec Catel, illustratrice pour la jeunesse et auteure de romans graphiques. Elles se sont rencontrées et ne se sont plus quittées. _"Le monde de Lucrèce'_' qui vient de paraître aux éditions Gallimard Jeunesse est né de cette amitié-là.

Une autre femme exceptionnelle, Valérie Karsenti, actrice au théâtre, à la télévision, au cinéma... C'est au théâtre qu'elle consacrera la première partie de sa carrière. Après _Un fil à la pattede Georges Feydeau, elle remporte le Molière de la révélation théâtrale avec Un petit jeu sans conséquenceau Théâtre La Bruyère en 2003. Elle parti­cipe à quelques épisodes de séries bien connues du grand public et fait ses premiers pas au cinéma en 2005 dans Combien tu m’aimes ? de Bertrand Blier, puis LOL de Lisa Azue­los en 2008, et Telle­ment Proches, du duo Olivier Nakache et Éric Tole­dano. À partir de 2010, elle joue dans les deux saisons de la série événe­mentMaison Close, diffu­sée sur Canal+ et joue au théâtre Comme en 14, Le Prince travesti, Le roi se meurt avec Michel Bouquet, Adultères_avec Pascale Arbillot ... Elle rencontre le succès en 2009 avec la série humour Scènes de ménages diffusée chaque soir sur M6, où elle joue le personnage haut en couleur de Liliane, l’esthéticienne et épouse hystérique de José. Le petit écran se l'arrache mais Valérie Karsenti jongle aussi avec le théâtre et le cinéma... talents d'actrice !

Elle joue sur les planches du Théâtre Hébertot ’'Les Inséparables’’, une pièce de Stephan Archinard et François Prévot-Leygonie, mise en scène par Ladislas Chollat, avec Didier Bourdon, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Elise Diamant, jusqu'au 20 mai 2018. Une comédie où passé et présent se répondent dans un jeu de miroirs, à 50 ans d’écart...

Et une autre femme très exceptionnelle, Sophie Janois, avocate spécialisée dans le secteur de la santé et le droit des autistes, qui vient de publier "La cause des autistes'' aux éditions Payot. ''L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur livre sur l'autisme'', pense Albert Algoud.

L’autisme, en France : un scandale qui toucherait 650 000 personnes et leurs familles. Après le diagnostic, viennent le drame personnel et les galères. Face à la colère des parents d’autistes démunis, au poids administratif, aux structures inadaptées et au viscéral sentiment d’injustice, Sophie Janois les défend au quotidien dans les tribunaux. Elle pousse un cri d’alarme et fournit aux parents d’autistes les moyens de se battre. Car les autistes ont des droits et qu’ils doivent être respectés.

►►► La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme : lundi 2 avril 2018

►►► Le nouveau livre d'Albert Algoud : "Les coeurs simples"est paru aux éditions Casterman. Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à La Bonne Aventure, fondation d'aide aux personnes atteintes d'autisme. (La Bonne Aventure. 13/15 rue André Lefebvre -75015 Paris ou courriel ici)

