Daniel Morin reçoit 4 femmes exceptionnelles, Amel Bent qui raconte sa transformation d'un jour pour la série "Kings : moi, si j'étais un homme", Délia Romanès, chanteuse, et sa fille Rose-Reine, danseuse, acrobate au Cirque tzigane Romanès et Fanny Collaud, chercheuse au Généthon pour le Téléthon.

Amel Bent grimée en homme pour la série documentaire "Kings" sur Canal+ décalé © AGAT Films

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Rose-Reine Romanès, Délia Romanès, Albert Algoud, Daniel Morin, Amel Bent, Fanny Collaud © Radio France / Marie Mougin

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Charles Aznavour présente Amel Bent, Délia Romanès et Fanny Collaud

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Rosalind Franklin"

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Et bien sûr, les interviews de femmes exceptionnelles : Délia et Rose-Reine Romanès, Amel Bent et Fanny Collaud

Delia Romanes. Cirque Romanès - DR / Amel Bent © Universal Music

Une femme exceptionnelle : Amel Bent

Nous sommes ravis de recevoir Amel Bent, artiste, coach de The Voice Kids, comédienne... qui vient de tourner dans la nouvelle création décalée sur Canal+ décalé : "Kings, moi si j'étais un homme", la série documentaire composée de 10 épisodes de 10 mn de Katia Lewkowicz et Mika Tard. Dans l'épisode 4, Amel Bent est devenue Jamel, elle s'est grimée en homme, ainsi que Melha Bedia, afin d’appréhender "la problématique de la construction du genre". Le but étant de mettre à mal les idées reçues et de passer de l'autre côté du miroir. "Petites, dans nos banlieues, on rêvait de savoir ce que les garçons disaient entre eux... Là, on l'a fait. J'ai adoré cette expérience, et aussi l'anonymat."

L'idée de la série Kings: "Juste poser des barbes, des costumes et partir en vadrouille. Avec des femmes de tous bords, de tous âges qui s’interrogent, s’intéressent, se font des défis personnels. Parler sans que cela ne devienne une tribune mais du ressenti. Confronter nos idées à la pratique. Et l’espace d’un instant essayer de comprendre les hommes..." (Katia Lewbowicz)

Les comédiennes de la nouvelle création décalée sur Canal+ décalé : "Kings, moi si j'étais un homme" / Mat Ninat Studio Canal+

Le casting de Kings : Cécile de France et Ludivine Sagnier, Brigitte, Marina Foïs et Fishbach, Melha Bedia et Amel Bent, Océan et Nicole Ferroni, Rebecca Zlotowski et Marie Amachoukeli, Sarah Stern et Eyé Haïdara, Sonia Rolland et Noémie Lenoir, Charlotte de Turckheim et Julia Piaton.

►►► Prochaine diffusion jeudi 6 décembre à 20H55 et les jeudis suivants sur Canal+ décalé

► Prochain album d'Amel Bent : 1er trimestre 2019 (Mercury / Universal)

Une femme exceptionnelle : Délia Romanès

Nous sommes ravis de recevoir Délia Romanès, Artiste, chanteuse tzigane, qui a fondé avec Alexandre Romanès, poète et musicien, le seul cirque tzigane dans le monde, le Cirque Romanès. Délia est née en Roumanie mais ce n'est pas facile d'être tzigane en Roumanie... elle prend la fuite, traverse le Danube à la nage, arrive en Allemagne où elle chante dans la rue. Puis, après la Suisse et la Belgique, elle arrive en France avec sa petite caravane dans le campement tzigane de Nanterre. Un jour, la vie réunit par hasard Délia et Alexandre, sur le bord d'une route près de Nanterre... un couple que l'âme tzigane a soudé à jamais.

Le Cirque Romanès se trouve actuellement à Paris ! Avec toute leur famille, leurs enfants dont Rose-Reine, danseuse et acrobate, le chapiteau du cirque tzigane Romanès vous attend Porte Maillot pour leur nouveau spectacle "La Trapéziste des anges" et vous promet un réveillon extraordinaire "Folie Tzigane en zone libre" le 31 décembre dès 21H jusqu'à l'aube.

Le Cirque Tzigane Romanès est à Paris ! / Cirque Romanès / DR

"La Trapéziste des anges" : en décembre, tous les samedis à 16H et 20H, les dimanches à 16H. Du 22 décembre au 5 janvier à 16H et 20H30. Le 31 décembre à 16H et Grand réveillon : spectacle, dîner et soirée dansante de 21H jusqu'à l'aube !

►►► Cirque Tzigane Romanès, sous chapiteau au Square Parodi, Boulevard de l’Amiral-Bruix. 75016 Paris. Métro : Porte Maillot. Infos et réservation au 01 40 09 24 20. Le facebook du Cirque Romanès.

Alexandre Romanès, "l'aigle, le poète" vient de publier deux livres :

► Les corbeaux sont les gitans du ciel aux éditions de l'Archipel

► Le luth noir, son dernier recueil de poèmes, publié aux éditions Lettres Vives

Une femme exceptionnelle : Fanny Collaud pour le Téléthon

Nous sommes ravis de recevoir Fanny Collaud, Médecin chercheuse à Généthon qui a fait ses premiers pas dans le Téléthon en participant à des manifestations sportives. En 2008, elle intègre Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon. Depuis 2013, elle travaille particulièrement sur une maladie rare du foie, le syndrome de Crigler-Najjar. Chercheuse passionnée, elle est fière d’avoir participé à la conception du médicament de thérapie génique pour cette maladie :

Je travaille pour guérir ! Nous sommes à l’aube du début de l’essai clinique chez l’Homme

L'engagement de Fanny Collaud pour le Téléthon va au-delà de sa passion pour la recherche. Bénévole, elle s’investit dans le Téléthon des chercheurs et a co-animé pendant 3 ans un village Téléthon à Montparnasse.

►►► Le Téléthon 2018 est placé sous le signe des Victoires. V comme Vie, Vaincre, Victoires... Rendez-vous Vendredi 7 et 8 décembre sur F2.

►►► Faire un don sur telethon.fr ici ou Tel 3637 du 7 au 14 décembre.

