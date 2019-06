La Coupe du monde de Football féminin a lieu en France... Daniel Morin reçoit trois anciennes joueuses internationales de Football : Marinette Pichon, Laure Boulleau, et Candice Prévost, qui vient de réaliser avec Mélina Boetti le film "Little Miss Soccer"... et un coup'd'chapeau à Jacques Vendroux !

Présentation de la Coupe du monde de Football féminin 2019 en France © Maxppp / Stéphane Guiochon / Le Progrès

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Candice Prévost, Marinette Pichon, Daniel Morin, Jacques Vendroux, Laure Boulleau © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Philippe Manoeuvre présente Marinette Pichon, Laure Boulleau et Candice Prévost

• Jacques Vendroux, la ''voix'' du Foot de Radio France, sur France Inter, France Info & France Bleu !

• Et bien sûr, les interviews de trois femmes exceptionnelles :

Marinette Pichon © DP / Candice Prévost © Stéphane But. Little Miss Soccer / Laure Boulleau @ Canal+

La 8ème édition de la Coupe du Monde de Football Féminin a lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. La première sélectionneuse de l'histoire, entraîneure de l'Equipe de France, Corinne Diacre, a annoncé la liste des 23 joueuses qui ont la chance de participer à l'aventure des Bleues. L'équipe de France, 4ème nation FIFA, fait partie des favorites pour le Mondial féminin à domicile.

Les matchs de l'équipe de France :

Match d'ouverture le 7 juin : France - Corée du Sud à 21H au Parc des Princes à Paris / TF1 & Canal+.

: à 21H au Parc des Princes à Paris / TF1 & Canal+. 12 juin : France - Norvège à 21H à l'Allianz Riviera de Nice / TF1 & Canal+.

à 21H à l'Allianz Riviera de Nice / TF1 & Canal+. 17 juin : France - Nigéria à 21H au Roazhon Park à Rennes / TF1 & Canal+.

Une femme exceptionnelle : Marinette Pichon

Marinette Pichon, pionnière du Football féminin, la légende des Bleues a été la première française à jouer dans une équipe américaine, aux Philadelphia Chargers. Championne de France 2006, ancienne joueuse internationale de Football, c'est LA footballeuse de tous les records, elle détient toujours le titre de meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 81 buts et 112 sélections en équipe de France !

Elle est aujourd'hui engagée dans la promotion du sport féminin : consultante pour France Télévisions, chef de secteur à la direction des sports du Conseil général de l'Essonne, elle a créé sa société de conseil et vient de lancer sa Football Académie. Elle raconte son parcours de pionnière et son destin hors norme dans un livre :

► Ne jamais rien lâcher de Marinette Pichon & Fabien Lévêque, paru aux éditions First en 2018.

►► Marinette Pichon est Consultante pour la Coupe du monde de foot féminin sur France Télévisions et l'Equipe TV

Une femme exceptionnelle : Candice Prévost

Candice Prévost démarre officiellement le football à la rentrée 1998, elle a 15 ans ! Attaquante au PSG, elle remporte la Coupe de France 2010. Ancienne joueuse internationale de Football avec 4 sélections en Equipe de France, elle est devenue globe-trotter, co-auteure (du livre) et co-réalisatrice d'un film documentaire magnifique en faisant le tour du monde à la rencontre des femmes qui font le foot !

►► Candice Prévost est Consultante pour la Coupe du monde de foot féminin sur CANAL+

►► "LITTLE MISS SOCCER", le tour du monde des footballeuses, film documentaire réalisé par Candice Prévost et Mélina Boetti, sera diffusé le 6 juin à 21H sur Planète+A&E puis sur MyCanal, et le film en 12 épisodes sera diffusé sur CANAL+ et CANAL+ SPORT pendant la Coupe du monde du 7 juin au 7 juillet.

► Livre LITTLE MISS SOCCER, le tour du monde des femmes qui font le foot de Mélina Boetti, Candice Prévost & Violette Gentilleau - Editions Marie B., mai 2019.

Une femme exceptionnelle : Laure Boulleau

Ancienne joueuse internationale de Football, Laure Boulleau a remporté la Coupe de France en 2010 et 2018. Avec les Bleues, elle a disputé la Coupe du monde en 2011 et les JO en 2012, compétitions où la France a terminé à la 4ème place. Après 65 sélections en Equipe de France, elle a mis un terme à sa carrière en juin 2018. Elle est coordinatrice sportive de l'équipe féminine du PSG et consultante du Canal Football Club de Canal+.

►► Laure Boulleau est Consultante pour la Coupe du monde de foot féminin sur CANAL+, Canal Football Club en clair et en direct le dimanche à 19H55 et sur les antennes de Canal.

C'est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

