Daniel Morin reçoit deux femmes exceptionnelles, Marie-Sophie Ferdane qui joue la Chef de l'Orchestre "Philarmonia" sur France 2, et Emily Loizeau qui joue, appelle et rêve "coquelicot" avec son nouveau titre "Viens avec moi mon vieux pays" écrit en soutien au mouvement "Nous voulons des coquelicots"...

Emily Loizeau : "Nous voulons des coquelicots !" © AFP / Patrick Pleul / dpa

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, plein de p'tits bonheurs, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour ♪♫ ... et ce dimanche :

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Marie-Sophie Ferdane, Daniel Morin, Emily Loizeau, Albert Algoud © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Charles Aznavour et Jean-Michel Legrand présentent Emily Loizeau et Marie-Sophie Ferdane

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était des femmes... Chefs d'orchestre !''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Marie-Sophie Ferdane © Jean-Claude LOTHER-Merlin Productions–FTV / Emily Loizeau © Guillaume Souvant. AFP © AFP

Une femme exceptionnelle : Marie-Sophie Ferdane

Comédienne, Metteure en scène, elle a été pensionnaire de la Comédie Française pendant 5 ans, après un diplôme de violon et de chant au conservatoire de Grenoble, une agrégation de lettres modernes et une formation en art dramatique à l'ENSATT !

Marie-Sophie Ferdane a enchaîné les plus grands rôles du répertoire - de la Bérénice de Racine à la Célimène de Molière, de la Lady Macbeth de Shakespeare aux Nina (La Mouette) et Macha (Les trois soeurs) de Tchekov, et elle est très remarquée dans la Dame aux Camélias qu'elle vient de jouer dans la mise en scène d'Arthur Nauzyciel et qui part en tournée.

Actrice également au cinéma, elle joue pour la première fois dans une série pour la télévision : "Philarmonia" sur France 2. Musicienne prodige devenue chef d'orchestre, [rôle qui lui va si bien !], nommée contre l'avis des musiciens et du directeur, la Maestro aux méthodes atypiques a une saison pour faire sa place et sauver l'orchestre, réputé pour être un "tueur de chefs"...

L'Actu de Marie-Sophie Ferdane :

► La Série "Philarmonia" sur France 2, derniers épisodes le 6 février 21H et en replay...

► ‘’La 7ème vie de Patti Smith’’, performance avec les deux guitaristes Seb martel et Thomas Fernier, au 104 à Paris - 7/8/9 février

►'_’La Dame aux camélias’’_d’Alexandre Dumas fils, mise en scène d’Arthur Nauzyciel, en Tournée ► Mai 2019

Une femme exceptionnelle : Emily Loizeau

Auteure, compositrice, interprète et musicienne, Emily Loizeau est une artiste à part entière, très engagée pour l'environnement. La question climatique est une urgence, elle nous parle écologie, engagement et société.

Elle a fait partie des toutes premières signataires de l'appel "Nous voulons des coquelicots", appel à l'interdiction des pesticides de synthèse lancé par Fabrice Nicolino et Charlie Hebdo, afin de mobiliser les citoyens et faire changer les politiques. En soutien à la cause, elle a composé une chanson, "Viens avec moi mon vieux pays", co-réalisée par Blind Seats, dont les bénéfices seront reversés au mouvement. Tous les 1ers vendredis de chaque mois ont lieu des rassemblements citoyens partout en France. Prochain rassemblement le vendredi 1er mars.

►► Nouvel EP "Viens avec moi mon vieux pays", sortie 12 février 2019.

►► Pour signer la pétition "Nous voulons des coquelicots", et voir les étapes de ces rendez-vous citoyens, cliquez ici. 487 875 signatures... et ça continue !

Programmation musicale

Générique : Julio Iglesias – Vous les femmes

Emily Loizeau "Viens avec moi mon vieux pays"

Souvenir musical de Emily Loizeau : Daniel Waro "Banm Kalou banm"

: Daniel Waro "Banm Kalou banm" Souvenir musical de Marie-Sophie Ferdane : Superpoze "North"

: Superpoze "North" LIVE : Emily Loizeau "Eaux sombres", single de l'album Mona.

: "Eaux sombres", single de l'album Mona. Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

