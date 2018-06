Melody Gardot : "Je suis tombée amoureuse de Paris !"

Daniel Morin reçoit BAMBI, artiste, meneuse de revue transgenre au Cabaret de Madame Arthur, qui parle de Proust, et Melody Gardot qui vient, avec Pitou le p'tit chien, nous enchanter avec son nouvel album live avant de repartir sur la route des Festivals de France et d'Europe, en passant par l'Olympia !

Une émission construite avec la complicité d'Albert Algoud et ses amis, le Maréchal Ganache et Jean-Roger Navarro, et Hervé Pauchon.

L'édito de Daniel Morin

Aujourd’hui Dimanche 3 Juin, je vais bien… Enfin bien… je vais pas mal… Cette semaine nos valeureux députés ont su résister à la vague Bobo-Végano qui voulait interdire le glyphosate ! Mais bande de nases, c’est excellent le glyphosate, ça bousille tout. Tu veux manger des patates aux doryphores ? c’est ça. Tu veux de la salade à la ch’nille ? c’est ça. Tu veux des poids chiches aux charançons ? c’est ça. Mais soyons sérieux 2 minutes s’il vous plait ! Et si le glyphosate ça tue tout, ça veut dire que si tu en manges, ça te nettoie à l’intérieur, ça fait comme du Destop, ça évite les ballonnements et les indigestions, du coup le transit ne s’en trouve qu’amélioré et on pète la forme ! Arrêtons de vouloir tout interdire bon dieu !

Aujourd’hui, c’est aussi l’anniversaire de Raul Castro. Il aurait 87 ans le petit moustachu. Et ben, ça aussi je m’en fout, je m’en tape mais sévère de l’anniversaire de Raul ! Merde à la fin, est-ce qu’on pourrait rayer de la carte des anniversaire des mecs comme Castro s’il vous plait ! Sinon aujourd’hui, c’est encore un anniversaire que malheureusement on ne pourra pas souhaiter à l’intéressée. Aujourd’hui, Joséphine Baker aurait eu 112 ans. Quel talent, quelle voix, quelle femme ! Artiste, espionne, résistante, généreuse. Ça ça ça, c’est de la femme. Je kiffe ! Sinon aujourd’hui, c’est aussi l’anniversaire de Julie Gayet. Mais là pardon, je m’en fous mais carrément !

Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, qu'aux femmes exceptionnelles bien sûr.

Nous sommes ravis de recevoir une femme exceptionnelle... Melody Gardot, Artiste américaine, chanteuse de jazz, qui a grandit à Philadelphie sur la côte nord-est des Etats-Unis avant d'être victime d'un grave accident de vélo en 2003. Une année entière immobilisée à l'hôpital où elle apprend à jouer de la guitare et compose ses premières chansons. La plupart des morceaux écrits lors de sa convalescence paraissent sur un premier maxi Some Lessons - The bedroom Sessions en 2005. Après une maquette reprise par Universal Records, son 1er album Worrisome Heart est réédité par Verve Records. Puis New York et un 2ème album My one and only thrill en 2009. A suivre, deux albums... Musicalement, son style mélange les influences du jazz vocal, du folk, du fado et de la bossa nova. Influencée par Billie Holiday, Bessie Smith, Judy Garland, Janis Joplin, Miles Davis, Duke Ellington ou George Gershwin, elle puise aussi dans les répertoires pop et rock.

Son nouvel album, premier album live, "Live in Europe" est sorti en février 2018 chez Decca. Elle sera en concert à l'Olympia les 1er et 2 juillet (complet), mais date supplémentaire le 12 juillet, et Tournée européenne tout l'été. Toutes les dates de concert sur sa page facebook et sur son site officiel.

►►► A noter : le 29 juin, concert en direct sur France Inter au Festival Jazz à Vienne [Partenariat Inter] et le 2 août au Festival Jazz in Marciac.

Et une autre femme exceptionnelle, BAMBI, Artiste, meneuse de revue transgenre au légendaire Carrousel de Paris et chez Madame Arthur / Divan du Monde où elle se produit encore en special guest lors de dates importantes. Après une enfance à Bordj-Ménaïel en Algérie, son père meurt, sa grand-mère, très malade, doit aller à l'hôpital... la vie change pour le petit garçon Algérien dont la vie intérieure est déjà tourmentée. Né Jean-Pierre Pruvot le 11 novembre 1953, son enfance est assombrie par sa volonté d'être une fille. Il fait partie des pionniers parmi les transexuels à s'assumer comme tel et débute chez Mme Arthur le soir de Noël, la nuit du 24 au 25 décembre 1953. Parallèlement, elle reprend ses études et décroche son bac à 33 ans puis un Capes de Lettres qui lui permet d'enseigner pendant 30 ans, sans jamais révéler son autre vie, ses nuits d'artiste. Auteure de plusieurs ouvrages, passionnée de Proust, elle donne des conférences dans la France entière.

►►► BAMBI sera au Cabaret Madame Arthur le 21 juin pour la soirée spéciale "Madame Arthur chante Pigalle"

Le Programme

Les chroniques d'Albert Algoud

Le Père Albert présente Melody Gardot et BAMBI

présente Melody Gardot et BAMBI Jean-Patrick Sébastien fait la promo de BAMBI et Melody Gardot

Des vies de femmes, quelques grammes d'actualité et de rire, une bonne dose de sourire, quelques pépites de bonheur, une noisette de soleil, le tout arrosé d'un bon cru de mots et de quelques zestes d'humour... ♪♫

C’est cadeau, c'est de la part d'Alberto !

Programmation musicale

Générique Vous les femmes - Julio Iglesias 'Vous les femmes"

Extrait Bambi "Il vous faudrait une femme"

Extrait Melody Gardot "Les étoiles"

Alabama Shakes "Don't wanna fight"

Extrait Charlie Haden "If I'm lucky"

Extrait Edith Piaf "L'accordéoniste"

Melody Gardot "Baby, I'm a fool"

