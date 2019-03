Daniel Morin reçoit 2 femmes exceptionnelles, Marina Lorenzo, journaliste au service des sports de Canal+, 100 % moto ! et Aurore Auteuil qui joue "Toinette" dans "Le Malade imaginaire" de Molière au Théâtre de Paris.

Aurore Auteuil : "Je rêvais de jouer avec mon père depuis tellement longtemps" / "Le Malade imaginaire" : Aurore Auteuil, Daniel Auteuil, Alain Doutey © Julien Panié

"Vous Les Femmes", de g. à d. : Albert Algoud, Marina Lorenzo, Daniel Morin, Aurore Auteuil © Radio France / Christine Kern

• Le sketch d'Albert Algoud : Jean-Jack Lang présente Aurore Auteuil et Marina Lorenzo

• L'intérisation des invitées par Daniel Morin

• Le billet d'Albert Algoud : "Il était une femme... Camille du Gast ''

• Et bien sûr, les interviews de deux femmes exceptionnelles :

Aurore Auteuil © Julien Panié / Marina Lorenzo © Pierre-Emmanuel Rastoin CANAL+

Une femme exceptionnelle : Marina Lorenzo

Journaliste et sportive, présentatrice, animatrice... Après dix ans de Handball et Sport Etudes, des études de journalisme à Toulouse, ses premiers pas sur AFP Audio et à la radio sur RFI, cette jeune stéphanoise, qui a le sport dans la peau, rejoint la chaîne Infosport+, débute une carrière dans le journalisme sportif et entre à Canal+ en 2009 où elle peut vivre ses deux passions : le sport et le journalisme. Marina Lorenzo co-anime l'émission de Football J+1 pendant trois ans, le Magazine Rio sur l'actualité des JO en 2016... et stoppe J+1 pour la MotoGP, le nouveau pari de Canal+ !

Chef d'orchestre de la saison MotoGP sur Canal+, Marina Lorenzo annonce une grande saison 2019, 100% moto avec l'arrivée du Championnat du monde MotoGP : 19 Grand Prix (12 en Europe), 22 pilotes engagés dont 2 Français : Johann Zarco et Fabio Quartararo, et 15H de live chaque week-end. Tous les directs et plateaux seront réalisés sur site avec une équipe éditoriale d'experts, de journalistes et pilotes passionnés et de consultants ayant piloté au plus haut niveau.

►► Tout savoir sur la saison MotoGP sur Canal+

► La saison s'ouvre au Qatar pour le 1er Grand Prix le 10 mars et le Grand Prix de France MotoGPTM aura lieu au Mans les 17, 18 et 19 mai 2019... Essais, qualifications, grille de départ et pôle position, Actu, Interviews, Courses, Podiums, images... Bon voyage au coeur des paddock !

Une femme exceptionnelle : Aurore Auteuil

Auteure et actrice... Après Les Monologues du vagin d'Eve Ensler en 2004, Le Vieux juif blonde d'Amanda Sthers joué en 2010, son "seule en scène" qu'elle a écrit et joué : Sahar et Jeremy en 2015 : morceaux choisis au théâtre, sans oublier ses rôles au cinéma, et les téléfilms et séries pour la télévision, Aurore Auteuil, enfant de la balle, accompagne son père Daniel Auteuil sur son lieu de travail... ce qui donnera naissance à une vocation commune.

Aurore Auteuil réalise son rêve : jouer avec son père ! Elle interprète Toinette dans Le Malade imaginaire de Molière, sur les planches du Théâtre de Paris, dans une mise en scène de et avec Daniel Auteuil, Alain Doutey, Victoire Bélézy, Pierre-Yves Bon, Natalia Dontcheva... et une belle équipe d'actrices et d'acteurs...

Le Malade imaginaire : "Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne l’empêche pas de se croire très malade. Argan, pour s’assurer des secours contre la maladie, veut marier sa fille Angélique, malgré elle, à Monsieur Thomas Diafoirus, le fils de son médecin. Mais Angélique aime Cléante..."

▶︎► Le Malade imaginaire au Théâtre de Paris ► 25 mai

Programmation musicale

Générique de l'émission : Vous les Femmes de Julio Iglesias

Beat Assaillant "Bad boy"

Souvenir musical d’Aurore Auteuil : SIA (feat Sean Paul) " Cheap Thrills "

: (feat Sean Paul) " " Souvenir musical de Marina Lorenzo : John Legend "Who did that to you"

: Angèle / Roméo Elvis "Tout oublier"

Générique fin : Metronomy – The End Of You Too

Bon dimanche !